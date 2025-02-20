Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

1. Tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực cơ khí xây dựng, hợp đồng, đấu thầu, đất đai và các vấn đề pháp luật liên quan.

2. Soạn thảo, kiểm tra, rà soát hợp đồng (hợp đồng thi công, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế…) để đảm bảo tính pháp lý.

3. Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động xây dựng, thi công công trình của công ty.

4. Hỗ trợ xử lý tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng (nếu có), làm việc với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

5. Cập nhật, phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến ngành xây dựng cho các phòng ban liên quan.

6. Hỗ trợ công tác xin cấp phép xây dựng, hoàn công, nghiệm thu và các thủ tục pháp lý khác của dự án.

7. Lưu trữ, quản lý hồ sơ pháp lý của công ty và các dự án thi công.

8. Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật.