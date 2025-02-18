Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Chuyên viên pháp chế

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Long Biên, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Quản lý và Tư Vấn Pháp Lý:
- Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Soạn Thảo và Kiểm Tra Hợp Đồng:
- Soạn thảo, kiểm tra và đàm phán các hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động, và các văn bản pháp lý khác.
- Đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của công ty trong mọi hợp đồng và thỏa thuận.
Giải Quyết Tranh Chấp:
- Quản lý và giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Làm việc với các cơ quan nhà nước, tòa án và các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi của công ty.
Xây Dựng và Triển Khai Chính Sách Pháp Chế:
- Xây dựng và triển khai các chính sách, quy định nội bộ liên quan đến pháp chế và tuân thủ.
- Đào tạo nhân viên về các quy định pháp lý, chính sách công ty và các vấn đề tuân thủ.
Giám Sát Tuân Thủ:
- Theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật mới, đảm bảo công ty luôn tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.
- Thực hiện kiểm tra và đánh giá tính tuân thủ của các phòng ban và hoạt động công ty.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, 15 Trần Nhân Tông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

