Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Quản lý và Tư Vấn Pháp Lý:

- Tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Soạn Thảo và Kiểm Tra Hợp Đồng:

- Soạn thảo, kiểm tra và đàm phán các hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động, và các văn bản pháp lý khác.

- Đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của công ty trong mọi hợp đồng và thỏa thuận.

Giải Quyết Tranh Chấp:

- Quản lý và giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Làm việc với các cơ quan nhà nước, tòa án và các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi của công ty.

Xây Dựng và Triển Khai Chính Sách Pháp Chế:

- Xây dựng và triển khai các chính sách, quy định nội bộ liên quan đến pháp chế và tuân thủ.

- Đào tạo nhân viên về các quy định pháp lý, chính sách công ty và các vấn đề tuân thủ.

Giám Sát Tuân Thủ:

- Theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật mới, đảm bảo công ty luôn tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

- Thực hiện kiểm tra và đánh giá tính tuân thủ của các phòng ban và hoạt động công ty.