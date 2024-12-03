Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô BT2 - Ô số 49 - Bắc Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm lập mẫu, rà soát tính pháp lý thường xuyên của các văn bản nội bộ và văn bản quan trọng gửi đối tác theo yêu cầu của các phòng ban.

Kiếm soát mọi Hợp đồng công ty tham gia ký kết.

Định kỳ cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty cho các đơn vị liên quan.

Tư vấn pháp lý, thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước.

Lưu trữ và cung cấp các giấy tờ pháp lý của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật

Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên làm Pháp chế trong các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp xây dựng

Am hiểu và vận dụng tốt các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến các hoạt động thường xuyên của Doanh nghiệp.

Kỹ năng: Thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập và phúc lợi hấp dẫn.

Được làm việc trong một môi trường trẻ, cạnh tranh lành mạnh.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước, và quy chế phúc lợi theo quy định của Công ty.

Thưởng theo đánh giá 06 tháng/ lần, tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên, thưởng CBNV xuất sắc, thưởng các dịp lễ tết.

Chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, khám sức khỏe,

Được tham Các hoạt động Team building, Gala, các hoạt động văn hóa nội bộ định kỳ khác.

Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Được hoạch định lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin