Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 6. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Giám sát, phân tích, đánh giá, chấm điểm chất lượng dịch vụ cuộc gọi của team Telesales.
- Bảo đảm chất lượng của nhân viên telesales trong việc tuân thủ nghiệp vụ và đem lại sự hài lòng cho khách hàng của đối tác.
- Cập nhật các phản hồi kịp thời, phân tích nguyên nhân đồng thời đưa ra các đề xuất phù hợp nhằm mục tiêu đem lại hiệu quả chất lượng vận hành cao nhất.
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, lập báo cáo kết quả thu thập được trong quá trình đánh giá chất lượng.
- Phối hợp cùng với các bộ phận khác để đào tạo, hướng dẫn các thành viên nhằm nâng cao năng lực làm việc (khi cần).
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí QA/QC trong ngành Telesales và có kỹ năng coaching 1-1
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực telesales, telemarketing.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu, khả năng coaching và training
- Kỹ năng sắp xếp công việc, lập kế hoạch, làm việc nhóm.
- Kỹ năng phát hiện và xử lý gian lận.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 16 - 18 triệu/tháng + Thưởng
• Lương Tháng 13 + Thử việc 100% lương
• Chế độ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội + Bảo hiểm sức khoẻ Aon.
• Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa
• 14 ngày phép năm
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường chuyên nghiệp và năng động
• Cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và các cộng sự tài năng.
• Làm việc trong môi trường minh bạch, tin cậy và truyền cảm hứng.
• Tham gia các hoạt động gắn kết và well-being: Company events, Happy day, best sales....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

