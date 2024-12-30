Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Giám sát cuộc gọi và đánh giá chất lượng cuộc gọi của các tổng đài viên theo phân công, chỉ tiêu và các tiêu chí đã được đề ra.

Ghi nhận chi tiết các cuộc gọi được đánh giá chất lượng.

Cung cấp thông tin phản hồi tới các tổng đài viên thông qua kết quả giám sát định kỳ.

Phát hiện và báo cáo kịp thời các lỗi nghiệp vụ/vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.

Chủ động đưa ra các sáng kiến chất lượng bằng cách yêu cầu tuân thủ các chính sách và thủ tục đảm bảo chất lượng; phát triển mô hình mới; thực hiện thay đổi nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Duy trì việc cập nhật các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm đảm bảo công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ với các quy định/thông tin hiện hành.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan tới quản lý chất lượng dịch vụ, tài chính, quan hệ khách hàng.

Có kiến thức/kinh nghiệm (tối thiểu 01 năm) về các nguyên tắc dịch vụ khách hàng và các công việc giám sát chất lượng tại Call Center/các tổ chức tài chính.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Kỹ năng lắng nghe và phân tích vấn đề.

Chi tiết, trung thực, cẩn trọng.

Khả năng làm việc theo nhóm/làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin