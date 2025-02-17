Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH STS SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

1. Kiểm tra chất lượng cuộc gọi:

Đánh giá tốc độ phản hồi của Robot với câu hỏi của khách hàng.

Kiểm tra Robot có sử dụng đúng kịch bản để tương tác với khách hàng không.

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.

Lý do tại sao khách hàng cúp máy ngang.

Điểm yếu của Robot trong cuộc gọi là gì?

Đưa ra đề xuất cải thiện chất lượng cuộc gọi.

2. Xây dựng kịch bản cuộc gọi cho Robot:

Xây dựng kịch bản mẫu cho từng nhóm nợ: trước hạn, đến hạn, trễ hạn

Xây dựng kịch bản mẫu theo tình trạng hợp đồng: gia hạn, tất toán

Xây dựng kịch bản mẫu cho các tình huống thường gặp trên call: khách hàng từ chối thanh toán, không vay, khó khăn tài chính, chậm lương,...

3. Làm việc với đối tác:

Làm việc với đối tác cung cấp dịch vụ AI về những cải tiến mới (nếu có)

Test kịch bản cuộc gọi mới (nếu có)

4. Báo cáo:

Báo cáo kết quả cuộc gọi của Robot.

Phân tích các số liệu và đưa ra đề xuất.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thu hồi nợ, dịch vụ khách hàng, call center.

Hiểu biết về vân hành và quản lý Robot nhắc nợ tự động.

Kỹ năng phân tích báo cáo và dữ liệu thông tin.

Kỹ năng xây dựng kịch bản nhắc nợ/ dịch vụ khách hàng cho Robot nhắc nợ tự động.

Có kinh nghiệm sử dụng CRM hoặc các công cụ phân tích nghiệp vụ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH STS SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên gắn bó từ 1 năm trở lên

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,..

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STS SEN

