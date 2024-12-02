Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2534 Đường Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh - Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Kiểm tra hàng hóa dựa trên bản vẽ của khách hàng, kiểm tra kỹ thuật của các đơn vị gia công

Triễn khai các công việc liên quan đến quản lý chất lượng hàng hóa để đảm bảo tránh sai sót khi giao cho khách hàng.

Am hiểu bản vẽ và hỗ trợ vẽ cad khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành cơ khí/ Xây dựng

Siêng năng, chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ

Biết sử dụng phần mềm AUTOCAD, JWW.

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Được hưởng mọi chế độ theo quy định nhà nước

Lương thỏa thuận theo năng lực ( 10Tr - 20Tr )

Sẽ thăng tiến nhanh nếu có cố gắng trong công việc

Môi trường làm việc gồm những người trẻ tuổi, thân thiện.

Thời gian làm việc T2 - T7 : 8h00 - 17h30 ( nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút )

