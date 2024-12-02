Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 2534 Đường Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Bình Chánh
- TP Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Kiểm tra hàng hóa dựa trên bản vẽ của khách hàng, kiểm tra kỹ thuật của các đơn vị gia công
Triễn khai các công việc liên quan đến quản lý chất lượng hàng hóa để đảm bảo tránh sai sót khi giao cho khách hàng.
Am hiểu bản vẽ và hỗ trợ vẽ cad khi cần thiết.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành cơ khí/ Xây dựng
Siêng năng, chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ
Biết sử dụng phần mềm AUTOCAD, JWW.
Siêng năng, chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ
Biết sử dụng phần mềm AUTOCAD, JWW.
Tại Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mọi chế độ theo quy định nhà nước
Lương thỏa thuận theo năng lực ( 10Tr - 20Tr )
Sẽ thăng tiến nhanh nếu có cố gắng trong công việc
Môi trường làm việc gồm những người trẻ tuổi, thân thiện.
Thời gian làm việc T2 - T7 : 8h00 - 17h30 ( nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút )
Lương thỏa thuận theo năng lực ( 10Tr - 20Tr )
Sẽ thăng tiến nhanh nếu có cố gắng trong công việc
Môi trường làm việc gồm những người trẻ tuổi, thân thiện.
Thời gian làm việc T2 - T7 : 8h00 - 17h30 ( nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI