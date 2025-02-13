Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghe, phân tích cuộc gọi hằng ngày, giám sát chất lượng các cuộc gọi và phân tích phản hồi từ khách hàng

Hướng dẫn TSRs nói 100% theo kịch bản, XLTC và chốt sale theo sự hướng dẫn từ các đối tác

Nghe ghi âm, đánh giá cuộc hẹn, hỗ trợ chốt hẹn khi cần

Sắp xếp DSC hợp lí

Lập kế hoạch đào tạo, hướng dẫn các bạn TSRs cụ thể mỗi ngày

Tương tác chặt chẽ với team Lead để hỗ trợ đào tạo ra các bạn có phong độ bán hàng ổn định

Theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo của nhân viên

Đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp nhằm cải thiện chất lượng cuộc gọi

Các công việc nội bộ của team nếu có phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm Sales hoặc QA

Có khả năng đào tạo nhân sự

Cẩn thận, nắm quy trình, tổ chức công việc tốt

Có khả năng giải quyết vấn đề

Giao tiếp tốt, xử lí nhiều công việc cùng một lúc và biết quản lí thời gian.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tăng lương hằng năm và phụ cấp thâm niên

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

