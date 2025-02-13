Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Bellsystem24 VietNam
- Hồ Chí Minh:
- 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghe, phân tích cuộc gọi hằng ngày, giám sát chất lượng các cuộc gọi và phân tích phản hồi từ khách hàng
Hướng dẫn TSRs nói 100% theo kịch bản, XLTC và chốt sale theo sự hướng dẫn từ các đối tác
Nghe ghi âm, đánh giá cuộc hẹn, hỗ trợ chốt hẹn khi cần
Sắp xếp DSC hợp lí
Lập kế hoạch đào tạo, hướng dẫn các bạn TSRs cụ thể mỗi ngày
Tương tác chặt chẽ với team Lead để hỗ trợ đào tạo ra các bạn có phong độ bán hàng ổn định
Theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo của nhân viên
Đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp nhằm cải thiện chất lượng cuộc gọi
Các công việc nội bộ của team nếu có phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đào tạo nhân sự
Cẩn thận, nắm quy trình, tổ chức công việc tốt
Có khả năng giải quyết vấn đề
Giao tiếp tốt, xử lí nhiều công việc cùng một lúc và biết quản lí thời gian.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương hằng năm và phụ cấp thâm niên
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
