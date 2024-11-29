Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Green Mark Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty Cổ Phần Green Mark Construction
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 19, khu D, đường số 4, KCN An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, HCM
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Nhiệm vụ 1: Triển khai và thực hiện kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm từng công đoạn.
Nhiệm vụ 2: Đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào đạt yêu cầu trước khi gia công, lắp đặt và chất lượng bán thành phẩm đạt yêu cầu trước khi giao ra Dự án.
Nhiệm vụ 3: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sản xuất/ Xây dựng/ Cơ khí
Kiến thức về Cơ khí, Xây dựng, Nhôm kính, Kết cấu kim loại.
Sản xuất, Xây dựng, Cơ khí hoặc các ngành khác có liên quan
Tại Công Ty Cổ Phần Green Mark Construction Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn theo năng lực
Thưởng tháng 13 + các ngày lễ trong năm
Tham gia BHXH, Tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Green Mark Construction
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
