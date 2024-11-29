Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Green Mark Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 19, khu D, đường số 4, KCN An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, HCM

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Nhiệm vụ 1: Triển khai và thực hiện kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm từng công đoạn.

Nhiệm vụ 2: Đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào đạt yêu cầu trước khi gia công, lắp đặt và chất lượng bán thành phẩm đạt yêu cầu trước khi giao ra Dự án.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sản xuất/ Xây dựng/ Cơ khí

Kiến thức về Cơ khí, Xây dựng, Nhôm kính, Kết cấu kim loại.

Sản xuất, Xây dựng, Cơ khí hoặc các ngành khác có liên quan

Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực gia công nhôm kính

Tại Công Ty Cổ Phần Green Mark Construction Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực

Thưởng tháng 13 + các ngày lễ trong năm

Tham gia BHXH, Tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Green Mark Construction

