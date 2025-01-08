Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô số C8, C9, C10 - 1 đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra theo tiêu chuẩn đã được đặt ra.

Thực hiện các công việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, sản phẩm đầu ra theo quy định của công ty.

Theo dõi, kiểm soát và cập nhật các thông tin về chất lượng sản phẩm, sản phẩm đầu ra.

Lập báo cáo về chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên: ngành Quản lý chất lượng, quản lý công nghiệp, sản xuất, hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 1 đến 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng.

Nắm vững các kiến thức về quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm.

Có khả năng phân tích, đánh giá, xử lý thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Chịu khó, nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Có xe đưa đón nhân viên hàng ngày

Suất cơm trưa miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

