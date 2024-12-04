Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Giám sát chất lượng thi công các công trình / dự án của công ty theo từng giai đoạn tuân thủ theo quy trình QA/QC.

Thực hiện nghiệm thu nội bộ dự án trước khi nghiệm thu với Khách hàng.

Tham gia thực hiện công tác kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào của dự án.

Kiểm tra chất lượng các sản phẩm gia công ở cơ sở sản xuất của nhà cung cấp qua các quy trình kiểm tra, thử nghiệm hoặc kiểm tra xuất xưởng (FAT).

Lập kế hoạch quản lý chất lượng công trình.

Phân tích, Đánh giá chất lượng, đánh giá rủi ro trong thi công để đưa ra đề xuất cải thiện phương pháp thi công, nâng cao chất lượng.

Tham gia các dự án với vai trò kỹ sư QA/QC khi có yêu cầu.

Biên soạn quy trình, biểu mẫu quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình áp dụng cho nội bộ công ty (Môi trường và quan trắc môi trường).

Thu thập tư liệu thi công, biên soạn tài liệu các lesson learnt và tổ chức hướng dẫn thi công đạt chất lượng.

Hướng dẫn và lập hồ sơ nguyên vật liệu đầu vào phục vụ công tác thanh quyết toán công trình.

Tốt nghiệp Đại học, có các chứng chỉ về giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Điện-Điện Tử, Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Môi trường.

Ít nhất 3 năm ở vị trí công việc tương đương.

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công;

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;

Viết báo cáo.

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Môi trường

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh