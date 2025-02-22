Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Lô A12

- 1, Khu Công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế,Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Liên hệ, duy trì mối quan hệ với khách hàng có sẵn
Chăm sóc khách hàng, xử lý vấn đề phát sinh
Công việc liên quan theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đối ứng khách hàng
Khả năng giao tiếp tốt
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao
Biết sử dụng các thiết bị đo, có kinh nghiệm QC
Đã từng làm việc tại công ty điện tử Hàn Quốc

Tại Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH theo đúng quy định của nhà nước
Được tặng quà vào các dịp ngày Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina

Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

