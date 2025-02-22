Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Lô A12 - 1, Khu Công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế,Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Liên hệ, duy trì mối quan hệ với khách hàng có sẵn

Chăm sóc khách hàng, xử lý vấn đề phát sinh

Công việc liên quan theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đối ứng khách hàng

Khả năng giao tiếp tốt

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao

Biết sử dụng các thiết bị đo, có kinh nghiệm QC

Đã từng làm việc tại công ty điện tử Hàn Quốc

Tại Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH theo đúng quy định của nhà nước

Được tặng quà vào các dịp ngày Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Samjin Lnd Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.