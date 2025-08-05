Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 45, Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng:

Trả lời điện thoại, email, tin nhắn, hoặc phản hồi qua các kênh mạng xã hội.

Giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chính sách, quy trình mua hàng, thanh toán, bảo hành, đổi trả...

2. Theo dõi và xử lý khiếu nại:

Tiếp nhận và ghi nhận các khiếu nại từ khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề và phản hồi kết quả đến khách hàng trong thời gian sớm nhất.

3. Chăm sóc khách hàng sau bán:

Gọi điện hoặc gửi tin nhắn để hỏi thăm trải nghiệm của khách hàng sau khi mua hàng.

Cập nhật và quản lý dữ liệu khách hàng

4. Phối hợp với các bộ phận khác:

Làm việc chặt chẽ với bộ phận bán hàng, kỹ thuật, vận hành… để đảm bảo khách hàng được phục vụ tốt nhất.

5. Thực hiện các công tác Báo cáo theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng, quản trị trải nghiệm khách hàng

- Có kỹ năng xử lý, trình bày, phân tích số liệu

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng chịu được áp lực công việc cao

- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm

Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực

- Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc

- Môi trường làm việc công bằng và phát triển bền vững

- Các chế độ thưởng Lễ tết, hiếu hỉ, sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS

