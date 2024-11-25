Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 2, Đường Bạch Đằng, KCN VSIP II A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Theo dõi tình trạng đơn hàng, thời gian giao hàng, quá trình vận chuyển, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.

- Tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa tiềm năng, đàm phán giá cả, điều khoản hợp tác thuận lợi cho công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên nhằm đảm bảo hoạt động thu mua diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung lưu loát

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Kinh nghiệm trên 05 năm thu mua sản xuất công ty sản xuất ghế sofa quy mô lớn

Kỹ năng quản lý đội nhóm

Kỹ năng xử lý vấn đề

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn, phúc lợi cao.

- Thưởng thâm niên hằng năm, thưởng cuối năm.

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty và các quy định theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin