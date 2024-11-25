Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN
- Bình Dương: Số 2, Đường Bạch Đằng, KCN VSIP II A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
-Theo dõi tình trạng đơn hàng, thời gian giao hàng, quá trình vận chuyển, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.
- Tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa tiềm năng, đàm phán giá cả, điều khoản hợp tác thuận lợi cho công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên nhằm đảm bảo hoạt động thu mua diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Kinh nghiệm trên 05 năm thu mua sản xuất công ty sản xuất ghế sofa quy mô lớn
Kỹ năng quản lý đội nhóm
Kỹ năng xử lý vấn đề
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng thâm niên hằng năm, thưởng cuối năm.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty và các quy định theo Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIBEI HOME DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI