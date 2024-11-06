Tuyển Chuyên Viên Truyền Thông thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch truyền thông

Tổng hợp thông tin nghiên cứu thị trường từ phòng ban liên quan, thông tin sản phẩm, thông tin ngân sách truyền thông được duyệt...

Phân tích số liệu, lựa chọn đối tượng truyền thông, thiết lập phương án truyền thông phù hợp với chiến lược kinh doanh

Lên bản ý tưởng, kế hoạch truyền thông chi tiết

Sáng tạo nội dung truyền thông

Sáng tạo các thông cáo báo chí, bài diễn thuyết/ phát biểu cho lãnh đạo, tuyên truyền nội bộ...

Sáng tạo nội dung mô tả sản phẩm, lời quảng cáo, video... phù hợp nhiều nền tảng truyền thông như Facebook, Tiktok, Youtube, Website, Instagram...

Mở rộng mối quan hệ truyền thông & đối tác Marketing

Duy trì, thiết lập mối quan hệ tốt với cơ quan báo đài, tạp chí, KOLs ...

Thương thảo, ký kết hợp đồng với các đại diện hình ảnh

Tạo dựng các mối quan hệ nội bộ ngành cùng các chuyên viên truyền thông của nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài ngành nghề doanh nghiệp đang hoạt động.

Kiểm soát nội dung truyền thông

Trực tiếp trao đổi và thống nhất nội dung truyền thông với các đơn vị / cá nhân truyền thông

Kiểm soát nội dung truyền thông trước khi được công bố ra công chúng

Liên tục cập nhật những phản hồi của khách hàng trên các nền tảng

Kịp thời xử lí những phản hồi tiêu cực

Xử lý khủng hoảng truyền thông

Cập nhật và có phương án xử lí nhanh mọi thông tin có thể ảnh hưởng đến thương hiệu, sản phẩm doanh nghiệp hoặc liên quan đến người đại diện hình ảnh cho thương hiệu.

Biên soạn nội dung truyền thông cẩn trọng, kỹ lưỡng để trấn an khách hàng và đối tác.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh ( đọc hiểu) phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển kế hoạch truyền thông.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành liên quan...trên 2 năm kinh nghiệm

Kiến thức về dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, ...

Lập, triển khai và đo lường kế hoạch

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 13tr đến 15tr (thoả thuận theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa 30.000VNĐ ngày.

Thưởng vượt target theo chính sách chung của Công ty về KPI doanh số.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...

Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin