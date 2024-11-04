Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL

Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Tại CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng: Kết nối, hỗ trợ khách hàng hiện tại và tiềm năng (công ty cấp Data).
- Phát triển mạng lưới khách hàng: Tương tác trên các kênh mạng xã hội, lan tỏa thông tin và tìm kiếm khách hàng (công ty hỗ trợ xây dựng hình ảnh).
- Triển khai và báo cáo: Triển khai các kế hoạch theo tháng và quý theo yêu cầu.
- Báo cáo kết quả cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết, có tham vọng về phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân.
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Có kinh nghiệm về forex, cryto, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... đặc biệt tiền điện tử và ngoại hối là một lợi thế
- Trình độ tiếng anh: có thể đọc, hiểu các nội dung cơ bản là điểm cộng.
- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SIÊNG NĂNG - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SIÊNG NĂNG - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN

Tại CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu từ 10 – 15 triệu/tháng (lương cứng + % doanh số + hiệu quả công việc)
- Được xét duyệt tăng lương từ 1-2 lần mỗi năm
- Trở thành nhân viên chính thức nhận ngay 12 ngày nghỉ phép/năm (được hưởng lương)
- Được nghỉ lễ của Việt Nam và lễ Quốc tế
- Cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ, va chạm với các nhà lãnh đạo, quản lý cửa hàng và chủ doanh nghiệp
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 6, T7 và CN nghỉ.
- Team-building, party nội bộ thường xuyên!
- Được hỗ trợ nguồn data Marketing, cước điện thoại free để tư vấn cho khách hàng.
- Trà, bánh, cà phê,.... dùng thoải mái tại công ty.
- Được đào tạo, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chốt sale từ các Leader, Manager,...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có định hướng cho các bạn trẻ từng giai đoạn (từ Nhân viên lên Leader và Manager)
- Ngoài ra, các bạn sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp, khẳng định bản thân trong môi trường với nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở.
- Đối với các bạn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ được đào tạo từ A-Z.
- Được đi du lịch trong và ngoài nước
- Thưởng cuối năm, thưởng Tết hấp dẫn theo kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL

CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 492 Nguyễn Tri Phương, Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tu-van-chung-khoan-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job241439
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG DORI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH ITECHWX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH ITECHWX
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH THÉP XÂY DỰNG VÀ LƯỚI HÀN TOÀN TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THÉP XÂY DỰNG VÀ LƯỚI HÀN TOÀN TÂM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TỶ THẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH TỶ THẠC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GPS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ Phần Điện Tử D.G.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Điện Tử D.G.S
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AKI
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH CITY ONE VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG GIA QUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG GIA QUY
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty thiết bị y tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty thiết bị y tế
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ Phần Vinpack làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Vinpack
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Thép Trang Trung An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thép Trang Trung An
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MỸ KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MỸ KIM
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thiết kế nội thất Công ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất KATSUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất KATSUN
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NĂM SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NĂM SAO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm