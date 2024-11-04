Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng: Kết nối, hỗ trợ khách hàng hiện tại và tiềm năng (công ty cấp Data).

- Phát triển mạng lưới khách hàng: Tương tác trên các kênh mạng xã hội, lan tỏa thông tin và tìm kiếm khách hàng (công ty hỗ trợ xây dựng hình ảnh).

- Triển khai và báo cáo: Triển khai các kế hoạch theo tháng và quý theo yêu cầu.

- Báo cáo kết quả cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết, có tham vọng về phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân.

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Có kinh nghiệm về forex, cryto, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... đặc biệt tiền điện tử và ngoại hối là một lợi thế

- Trình độ tiếng anh: có thể đọc, hiểu các nội dung cơ bản là điểm cộng.

- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SIÊNG NĂNG - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN

Tại CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu từ 10 – 15 triệu/tháng (lương cứng + % doanh số + hiệu quả công việc)

- Được xét duyệt tăng lương từ 1-2 lần mỗi năm

- Trở thành nhân viên chính thức nhận ngay 12 ngày nghỉ phép/năm (được hưởng lương)

- Được nghỉ lễ của Việt Nam và lễ Quốc tế

- Cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ, va chạm với các nhà lãnh đạo, quản lý cửa hàng và chủ doanh nghiệp

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 6, T7 và CN nghỉ.

- Team-building, party nội bộ thường xuyên!

- Được hỗ trợ nguồn data Marketing, cước điện thoại free để tư vấn cho khách hàng.

- Trà, bánh, cà phê,.... dùng thoải mái tại công ty.

- Được đào tạo, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chốt sale từ các Leader, Manager,...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có định hướng cho các bạn trẻ từng giai đoạn (từ Nhân viên lên Leader và Manager)

- Ngoài ra, các bạn sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp, khẳng định bản thân trong môi trường với nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở.

- Đối với các bạn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ được đào tạo từ A-Z.

- Được đi du lịch trong và ngoài nước

- Thưởng cuối năm, thưởng Tết hấp dẫn theo kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL

