Tuyển Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Tại CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng: Kết nối, hỗ trợ khách hàng hiện tại và tiềm năng (công ty cấp Data).
- Phát triển mạng lưới khách hàng: Tương tác trên các kênh mạng xã hội, lan tỏa thông tin và tìm kiếm khách hàng (công ty hỗ trợ xây dựng hình ảnh).
- Triển khai và báo cáo: Triển khai các kế hoạch theo tháng và quý theo yêu cầu.
- Báo cáo kết quả cho cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết, có tham vọng về phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân.
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Có kinh nghiệm về forex, cryto, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... đặc biệt tiền điện tử và ngoại hối là một lợi thế
- Trình độ tiếng anh: có thể đọc, hiểu các nội dung cơ bản là điểm cộng.
- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SIÊNG NĂNG - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SIÊNG NĂNG - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Có kinh nghiệm về forex, cryto, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... đặc biệt tiền điện tử và ngoại hối là một lợi thế
- Trình độ tiếng anh: có thể đọc, hiểu các nội dung cơ bản là điểm cộng.
- ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SIÊNG NĂNG - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN
ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SIÊNG NĂNG - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN
Tại CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tối thiểu từ 10 – 15 triệu/tháng (lương cứng + % doanh số + hiệu quả công việc)
- Được xét duyệt tăng lương từ 1-2 lần mỗi năm
- Trở thành nhân viên chính thức nhận ngay 12 ngày nghỉ phép/năm (được hưởng lương)
- Được nghỉ lễ của Việt Nam và lễ Quốc tế
- Cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ, va chạm với các nhà lãnh đạo, quản lý cửa hàng và chủ doanh nghiệp
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 6, T7 và CN nghỉ.
- Team-building, party nội bộ thường xuyên!
- Được hỗ trợ nguồn data Marketing, cước điện thoại free để tư vấn cho khách hàng.
- Trà, bánh, cà phê,.... dùng thoải mái tại công ty.
- Được đào tạo, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chốt sale từ các Leader, Manager,...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có định hướng cho các bạn trẻ từng giai đoạn (từ Nhân viên lên Leader và Manager)
- Ngoài ra, các bạn sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp, khẳng định bản thân trong môi trường với nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở.
- Đối với các bạn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ được đào tạo từ A-Z.
- Được đi du lịch trong và ngoài nước
- Thưởng cuối năm, thưởng Tết hấp dẫn theo kết quả công việc
- Được xét duyệt tăng lương từ 1-2 lần mỗi năm
- Trở thành nhân viên chính thức nhận ngay 12 ngày nghỉ phép/năm (được hưởng lương)
- Được nghỉ lễ của Việt Nam và lễ Quốc tế
- Cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ, va chạm với các nhà lãnh đạo, quản lý cửa hàng và chủ doanh nghiệp
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến thứ 6, T7 và CN nghỉ.
- Team-building, party nội bộ thường xuyên!
- Được hỗ trợ nguồn data Marketing, cước điện thoại free để tư vấn cho khách hàng.
- Trà, bánh, cà phê,.... dùng thoải mái tại công ty.
- Được đào tạo, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chốt sale từ các Leader, Manager,...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có định hướng cho các bạn trẻ từng giai đoạn (từ Nhân viên lên Leader và Manager)
- Ngoài ra, các bạn sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp, khẳng định bản thân trong môi trường với nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở.
- Đối với các bạn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ được đào tạo từ A-Z.
- Được đi du lịch trong và ngoài nước
- Thưởng cuối năm, thưởng Tết hấp dẫn theo kết quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM - DV LỘC PHÚC IMASAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI