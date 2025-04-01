Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ
- Hồ Chí Minh: 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận hàng (trong và ngoài nước), kiểm tra số lượng và cảm quan bên ngoài, chụp ảnh sản phẩm (báo số lượng hàng thiếu, hàng lỗi);
Nhập kho (hàng trong và ngoài nước)
Tính giá và phân bổ giá hàng nhập
Nhập file hàng nước ngoài về để tính toán chi phí vận chuyển;
Mở mã hàng mới, lên giá và lên hình ảnh hàng và thông báo hàng về cho bộ phận tư vấn;
Thực hiện phiếu chuyển kho, luân chuyển qua showroom
Báo cáo đơn hàng giao - thu, điều phối hàng ngày;
Nhập, thanh toán công nợ trong nước, đối chiếu số dư cuối kỳ;
Xuất file hàng nhập kho, gửi đối chiếu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
Trung thực, cẩn thận, siêng năng.
Tại Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp đầy đủ công cụ bị làm việc
Chết độ Lễ, Tết, phép năm, hiếu, hỉ, sinh nhật, bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc ổn định lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI