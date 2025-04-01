Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận hàng (trong và ngoài nước), kiểm tra số lượng và cảm quan bên ngoài, chụp ảnh sản phẩm (báo số lượng hàng thiếu, hàng lỗi);
Nhập kho (hàng trong và ngoài nước)
Tính giá và phân bổ giá hàng nhập
Nhập file hàng nước ngoài về để tính toán chi phí vận chuyển;
Mở mã hàng mới, lên giá và lên hình ảnh hàng và thông báo hàng về cho bộ phận tư vấn;
Thực hiện phiếu chuyển kho, luân chuyển qua showroom
Báo cáo đơn hàng giao - thu, điều phối hàng ngày;
Nhập, thanh toán công nợ trong nước, đối chiếu số dư cuối kỳ;
Xuất file hàng nhập kho, gửi đối chiếu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;
Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
Trung thực, cẩn thận, siêng năng.

Tại Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực
Cung cấp đầy đủ công cụ bị làm việc
Chết độ Lễ, Tết, phép năm, hiếu, hỉ, sinh nhật, bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ

Công Ty TNHH TMDV Viên Mỹ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 7, đường Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM____Showromm 308-310, đường Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

