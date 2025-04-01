Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú - Long An - Cần Thơ, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chạy công trình

Giám sát công trình

Biết vẽ mặt bằng layout

Biết vẽ 3D là một lợi thế

Biết kiến trúc và kết cấu là lợi thế lớn

Chịu đi công tác tỉnh khi cần (có bằng lái xe oto)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành xây dựng

Giới tính Nam

Không ngại di chuyển giữa các công trình

Biết căn bản Word, Excel

Nắm rõ chuyên môn ngành xây dựng dân dụng

Có bằng lái xe Oto là điểm cộng (đi tỉnh công tác đã có sẵn xe oto)

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 vnđ ++

Làm việc trong môi trường có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cơ hội để nâng cao thu nhập và phát triển bản thân rất lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

