Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Kỹ sư hiện trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú

- Long An

- Cần Thơ, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chạy công trình
Giám sát công trình
Biết vẽ mặt bằng layout
Biết vẽ 3D là một lợi thế
Biết kiến trúc và kết cấu là lợi thế lớn
Chịu đi công tác tỉnh khi cần (có bằng lái xe oto)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành xây dựng
Giới tính Nam
Không ngại di chuyển giữa các công trình
Biết căn bản Word, Excel
Nắm rõ chuyên môn ngành xây dựng dân dụng
Có bằng lái xe Oto là điểm cộng (đi tỉnh công tác đã có sẵn xe oto)
Có kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 vnđ ++
Làm việc trong môi trường có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cơ hội để nâng cao thu nhập và phát triển bản thân rất lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 234 Kênh 19/5B, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-hien-truong-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job343505
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 48 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KENTA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Bình Minh Tải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Bình Minh Tải
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BMB&A JSC.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Hatiengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT P.I.P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT P.I.P
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm