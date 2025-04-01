Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Phú
- Long An
- Cần Thơ, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chạy công trình
Giám sát công trình
Biết vẽ mặt bằng layout
Biết vẽ 3D là một lợi thế
Biết kiến trúc và kết cấu là lợi thế lớn
Chịu đi công tác tỉnh khi cần (có bằng lái xe oto)
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành xây dựng
Giới tính Nam
Không ngại di chuyển giữa các công trình
Biết căn bản Word, Excel
Nắm rõ chuyên môn ngành xây dựng dân dụng
Có bằng lái xe Oto là điểm cộng (đi tỉnh công tác đã có sẵn xe oto)
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lương cứng 8.000.000 - 15.000.000 vnđ ++
Làm việc trong môi trường có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cơ hội để nâng cao thu nhập và phát triển bản thân rất lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
