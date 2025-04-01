Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH

Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9

- 11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 1,000 USD

Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính của văn phòng TP.HCM
Đảm bảo tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán theo pháp luật
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán
Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
Thực hiện các báo cáo khác mà ban lãnh đạo yêu cầu

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop và màn hình phụ khi nhận việc
Nghỉ phép 12 ngày/ năm ( có thể lưu lại sử dụng trong vòng 3 năm)
Thưởng tháng 13
Bảo hiểm xã hội theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 22-03, Tầng 22, Tòa nhà Lim Tower 1, Số 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

