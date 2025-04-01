Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Mức lương Từ 1,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 1,000 USD

Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính của văn phòng TP.HCM

Đảm bảo tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán theo pháp luật

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán

Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

Thực hiện các báo cáo khác mà ban lãnh đạo yêu cầu

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop và màn hình phụ khi nhận việc

Nghỉ phép 12 ngày/ năm ( có thể lưu lại sử dụng trong vòng 3 năm)

Thưởng tháng 13

Bảo hiểm xã hội theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin