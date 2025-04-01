Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH
Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 9
- 11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 1,000 USD
Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính của văn phòng TP.HCM
Đảm bảo tuân thủ các quy định và nguyên tắc kế toán theo pháp luật
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán
Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
Thực hiện các báo cáo khác mà ban lãnh đạo yêu cầu
Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop và màn hình phụ khi nhận việc
Nghỉ phép 12 ngày/ năm ( có thể lưu lại sử dụng trong vòng 3 năm)
Thưởng tháng 13
Bảo hiểm xã hội theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PANKO HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
