Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 08 Nguyễn Siêu,Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm chuẩn bị giấy tờ, tài liệu liên quan đến công việc cho Giám Đốc.
Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan
Sắp xếp lịch trình công việc cho Giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị
Thực hiện các công việc, yêu cầu được giao từ Giám đốc.
Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của Giám Đốc
Đại diện Giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện trong công ty/doanh nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về pháp luật
Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp ứng xử khéo léo
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Hỗ trợ bữa ăn giữa ca.
Lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy đinh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
