Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 08 Nguyễn Siêu,Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chuẩn bị giấy tờ, tài liệu liên quan đến công việc cho Giám Đốc.

Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan

Sắp xếp lịch trình công việc cho Giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị

Thực hiện các công việc, yêu cầu được giao từ Giám đốc.

Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của Giám Đốc

Đại diện Giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng, tổ chức các sự kiện trong công ty/doanh nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức về pháp luật

Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp ứng xử khéo léo

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Hỗ trợ bữa ăn giữa ca.

Lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy đinh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY

