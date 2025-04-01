Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS
- Hồ Chí Minh: 18/20 Nguyễn Bính, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Am hiểu sản phẩm, quy trình làm việc, các biểu mẫu và văn hóa kinh doanh của Công ty.
Tiếp nhận các khách hàng được công ty giao phó và đảm bảo đáp ứng, phục vụ đầy đủ yêu cầu của khách hàng theo đúng tiến độ.
Xây dựng mối quan hệ thường xuyên và thân thuộc với khách hàng
Chủ động cập nhật các sản phẩm mới và thông tin kịp thời các chương trình khuyến mãi của công ty đến cho khách hàng
Chủ động gặp gỡ khách hàng để xây dựng và phát triển quan hệ
Làm việc với khách hàng về các vấn đề liên quan đến dự án
Lên kế hoạch làm việc hàng ngày và báo cáo cho quản lí trực tiếp
Quản lý tốt sản phẩm mình phụ trách: lên báo giá, tổng kết thời lượng, hiện trạng của dịch vụ
Lên timeline nội bộ, kế hoạch, trình quản lí duyệt
Trực tiếp thực hiện và đốc thúc thực hiện các phẩn công việc của hợp đồng
Theo dõi, giải quyết các vấn đề phát sinh
Gửi thông tin và làm việc với các phòng ban hỗ trợ
Theo dõi tiến độ thực hiện dự án từ khi nhận brief của khách hàng cho đến khi kết thúc hợp đồng
Các vấn đề liên quan khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chăm sóc khách hàng hoặc admin hành chính; có khả năng làm hợp đồng, quản lí hồ sơ, hợp đồng, công nợ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 02 tháng, 85% lương
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h30 (nghỉ trưa từ 12h - 13h) từ thứ 2 đến thứ 6
Cơ hội đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc
Phúc lợi: BHXH ngay khi trở thành nhân viên chính thức, tháng lương thứ 13 (phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty), Teambuilding hằng năm, Hoạt động thể thao định kì,....
Phụ cấp khác: ăn trưa 35.000đ/ngày công
Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
