Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 60 đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình

Tiếp nhận thông tin, tư vấn cho học viên về các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm. Hỗ trợ học viên trong việc lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Cung cấp thông tin chi tiết về nội dung khóa học, giáo viên, học phí, thời gian học, phương thức học,... Giải đáp mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề liên quan đến khóa học. Thực hiện các cuộc gọi, email, tin nhắn để giới thiệu khóa học và thu hút học viên tiềm năng. Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm để giới thiệu khóa học và thu hút học viên. Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi học viên đăng ký khóa học. Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và giải quyết các vấn đề phát sinh. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả. Kỹ năng tư vấn, thuyết phục khách hàng. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG

