Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH FANNAM
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH FANNAM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phụ trách tuyển dụng các vị trí Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường tại địa phương
Lập kế hoạch tuyển dụng từ kế hoạch tuyển dụng năm và theo nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các bộ phận
Phối hợp cùng các bộ phận, xây dựng thông tin tuyển dụng, chân dung ứng viên phù hợp
Triển khai công tác tuyển dụng theo quy trình: tạo nguồn ứng viên đa kênh, lọc hồ sơ, tham gia phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp
Đàm phán, thương thuyết với ứng viên về thông tin nhận việc bao gồm thu nhập, chính sách,…
Hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới theo đúng quy trình
Thực hiện hội nhập cho nhân viên mới nhằm đảm bảo khả năng hòa nhập môi trường mới, thích nghi với công việc và nắm bắt công việc trong thời gian ngắn nhất
Theo dõi quá trình thử việc, đánh giá hết thử việc của ứng viên
Đề xuất các cải tiến liên quan đến công tác tuyển dụng
Thực hiện các công việc báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế,...
Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có thế mạnh tuyển các vị trí Nhân viên kinh doanh tại địa phương, tuyển mass
Kỹ năng tạo nguồn đa kênh, đánh giá ứng viên tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục tốt
Chủ động, làm việc trách nhiệm
Chịu được áp lực cao trong công việc
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH FANNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 15-18 triệu + thưởng tuyển dụng theo quy định của công ty
Chế độ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc
12 ngày nghỉ phép/năm, Nghỉ lễ tết theo luật lao động
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Được trang bị đầy đủ thiết bị và công cụ làm việc
Thưởng tháng lương 13, thưởng thâm niên
Thưởng lễ tết theo quy định của công ty
Chế độ công tác phí theo quy định
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, du lịch nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FANNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Đỗ Mười, Lô CC8, Khu đô thị mới C2, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

