Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phụ trách tuyển dụng các vị trí Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường tại địa phương

Lập kế hoạch tuyển dụng từ kế hoạch tuyển dụng năm và theo nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các bộ phận

Phối hợp cùng các bộ phận, xây dựng thông tin tuyển dụng, chân dung ứng viên phù hợp

Triển khai công tác tuyển dụng theo quy trình: tạo nguồn ứng viên đa kênh, lọc hồ sơ, tham gia phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp

Đàm phán, thương thuyết với ứng viên về thông tin nhận việc bao gồm thu nhập, chính sách,…

Hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới theo đúng quy trình

Thực hiện hội nhập cho nhân viên mới nhằm đảm bảo khả năng hòa nhập môi trường mới, thích nghi với công việc và nắm bắt công việc trong thời gian ngắn nhất

Theo dõi quá trình thử việc, đánh giá hết thử việc của ứng viên

Đề xuất các cải tiến liên quan đến công tác tuyển dụng

Thực hiện các công việc báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế,...

Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có thế mạnh tuyển các vị trí Nhân viên kinh doanh tại địa phương, tuyển mass

Kỹ năng tạo nguồn đa kênh, đánh giá ứng viên tốt

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục tốt

Chủ động, làm việc trách nhiệm

Chịu được áp lực cao trong công việc

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH FANNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 15-18 triệu + thưởng tuyển dụng theo quy định của công ty

Chế độ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc

12 ngày nghỉ phép/năm, Nghỉ lễ tết theo luật lao động

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Được trang bị đầy đủ thiết bị và công cụ làm việc

Thưởng tháng lương 13, thưởng thâm niên

Thưởng lễ tết theo quy định của công ty

Chế độ công tác phí theo quy định

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, du lịch nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FANNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.