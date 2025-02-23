Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Hapulico Center, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tìm kiếm, tạo nguồn và kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các hội nhóm, các kênh tuyển dụng, nền tảng mạng xã hội, ...

Trực tiếp tham dự vào quá trình tuyển dụng: Tìm kiếm ứng viên, Tiếp nhận đánh giá hồ sơ, lựa chọn hồ sơ, Tổ chức phỏng vấn, Tham dự phỏng vấn ứng viên, Đề xuất lựa chọn ứng viên.

Chăm sóc ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

Lắng nghe ý kiến ứng viên và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm ứng viên.

Tham gia phát triển thương hiệu tuyển dụng, viết bài, ảnh, video và nội dung nhằm xây dựng fanpage tuyển dụng chuyên nghiệp và thu hút ứng viên trên đa dạng các nền tảng như Facebook, LinkedIn, ...

Quản lý, lưu trữ dữ liệu ứng viên, khai thác nguồn database ứng viên.

Theo dõi, đánh giá hiệu suất và lượng ứng viên ứng tuyển qua các nguồn tuyển dụng.

Báo cáo kết quả tuyển dụng, đề xuất các giải pháp, phương án tuyển dụng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.

Có kinh nghiệm tuyển Sale, Marketing, Chăm sóc khách hàng và Khối Back office. Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin là 1 lợi thế.

Có kỹ năng phỏng vấn, tạo nguồn và đánh giá ứng viên.

Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam.

Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người và khả năng đàm phán tốt.

Có trách nhiệm trong công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (7 triệu - 9 triệu) + Phụ cấp + Thưởng tuyển dụng.

Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt.

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 và đăng kí làm luân phiên ngày thứ 7. 08h15-12h00 và 13h30-17h30

