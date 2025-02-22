Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà SunLife, 89 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược tuyển dụng nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh bảo hiểm (Nhân thọ và Phi nhân thọ có lương cứng)
Tạo nguồn ứng viên đa dạng trên các nền tảng tuyển dụng và mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, các trang web tuyển dụng...
Thực hiện phỏng vấn và đánh giá ứng viên theo tiêu chí của công ty
Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng như tổ chức sự kiện tuyển dụng, hội thảo nghề nghiệp
Đảm bảo quá trình tuyển dụng tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn của công ty.
Quản lý, cập nhật thông tin ứng viên và tuyển dụng
Thực hiện các thủ tục, công việc nhân sự chung
Triển khai các hoạt động nội bộ của công ty: teambuilding, sinh nhật, du lịch, sự kiện ngày lễ, Tết, khen thưởng,...

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là tuyển dụng số lượng lớn.
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Kỹ năng giao tiếp, đánh giá và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành bảo hiểm hoặc sales.
Thành thạo trong việc sử dụng các kênh tuyển dụng online.
Thành thạo các công cụ Canva, PowerPoint, biết sử dụng AI là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-12 triệu/tháng
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc GenZ, năng động, thân thiện
Được đào tạo và phát triển trong lĩnh vực tuyển dụng và bảo hiểm
Cơ hội lớn trở thành trưởng phòng nhân sự nếu đủ năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Phù Tải 2, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

