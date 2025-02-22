Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà SunLife, 89 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược tuyển dụng nhân sự cho vị trí nhân viên kinh doanh bảo hiểm (Nhân thọ và Phi nhân thọ có lương cứng)

Tạo nguồn ứng viên đa dạng trên các nền tảng tuyển dụng và mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, các trang web tuyển dụng...

Thực hiện phỏng vấn và đánh giá ứng viên theo tiêu chí của công ty

Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng như tổ chức sự kiện tuyển dụng, hội thảo nghề nghiệp

Đảm bảo quá trình tuyển dụng tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn của công ty.

Quản lý, cập nhật thông tin ứng viên và tuyển dụng

Thực hiện các thủ tục, công việc nhân sự chung

Triển khai các hoạt động nội bộ của công ty: teambuilding, sinh nhật, du lịch, sự kiện ngày lễ, Tết, khen thưởng,...

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là tuyển dụng số lượng lớn.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Kỹ năng giao tiếp, đánh giá và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành bảo hiểm hoặc sales.

Thành thạo trong việc sử dụng các kênh tuyển dụng online.

Thành thạo các công cụ Canva, PowerPoint, biết sử dụng AI là một lợi thế.

Mức lương: 8-12 triệu/tháng

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc GenZ, năng động, thân thiện

Được đào tạo và phát triển trong lĩnh vực tuyển dụng và bảo hiểm

Cơ hội lớn trở thành trưởng phòng nhân sự nếu đủ năng lực.

