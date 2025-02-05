Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Ô số 1, lô số 3, Cụm CN Di Trạch, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện công tác tuyển dụng: Tìm gói đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phóng vấn và đánh giá kết quả tuyển dụng ( Chiếm tỉ trọng lớn công việc)
2. Thực hiện các công việc lập các chương trình đào tạo tại công ty
3. Thực hiện các công việc về thủ tục hành chính dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng
4. Và các công việc khác dưới sự chỉ đạo của TP. HCNS, Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành hành chính nhân sự, kế toán, kho, kinh tế thương mại hoặc các ngành nghề liên quan.....
Kinh nghiệm - Có tổi thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Giới tính Nữ
Độ tuổi Từ 22 đến 35 tuổi
Sức khỏe, ngoại hình Sức khỏe tốt, thiện cảm; Ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng tin học - Sử dụng tốt các phần mềm tin học office (bắt buộc)
- Kỹ năng tìm kiếm thông tin internet tốt

Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Lương thỏa thuận theo năng lực và thái độ làm việc
Thanh toán lương vào ngày 10 hàng tháng (không nợ và không chậm)
Xét duyệt tăng lương theo định kỳ 1 năm 01, hoặc năng lực tốt và thái độ tốt được đề xuất tăng lương.
Thưởng Theo quy định của công ty, thưởng doanh số, thưởng các ngày lễ, Tết
Phụ cấp Xăng xe điện thoại, công tác phí (nếu có) theo quy đinh công ty
Phúc lợi Sinh nhật, ma chay, hiểu, hỉ, ốm, đau, Rằm Trung Thu, noel, cưới, du lịch nghỉ mát và các hoạt động teambuiding.....
Bảo hiểm xã hội Theo quy định của Luật
Môi trường làm việc Hòa đồng, chuyên nghiệp và vui vẻ
Đào tạo Được đào tạo, phát triển trong công việc, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được cử đi đào tạo trong nước và ngoài nước để nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam

Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KCN Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

