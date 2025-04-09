Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 lê văn lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phối hợp xây dựng định biên nhân sự cùng với trưởng bộ phận và các phòng ban/Công ty;
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban/ Công ty thành viên, lập kế hoạch tuyển dụng và lựa chọn các phương án tuyển dụng;
Đăng tin tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên trên các trang việc làm, mạng xã hội, network cá nhân;
Tham gia sàng lọc, phỏng vấn đánh giá ứng viên. đảm bảo nhân sự phù hợp về cả năng lực, có những phẩm chất tốt và phù hợp về văn hoá;
Tối ưu hoá quy trình tuyển dụng nhanh chóng và hiệu quả.
Tham gia phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty;
Xây dựng hệ thống dữ liệu ứng viên của công ty;
Xây dựng và phát triển trải nghiệm của ứng viên từ khâu: tuyển dụng, phỏng vấn, thử việc, chính thức
Tham gia quá trình tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu, mô tả công việc và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới;
Phối hợp nghiệm thu, xây dựng đánh giá kết quả thử việc phù hợp với các tiêu chí của công ty;
Tiếp nhận nhu cầu đào tạo từ ban lãnh đạo, các phòng ban, phối hợp xây dựng chương trình đào tạo;
Phối hợp và triển khai các khóa đào tạo theo kế hoạch đào tạo, đánh giá sau đào tạo;
Phối hợp và xây dựng các tài liệu đào tạo : slide, clip, video, bài test, bài kiểm tra, đánh giá và survey…
Phối hợp triển khai E – Learning cho CBNV tập đoàn và các Công ty thành viên

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương;
Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp, truyền tải thông tin tốt;
Kỹ năng thuyết trình và truyền cảm hứng tốt;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Có khả năng sử dụng tốt công nghệ, AI trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 12-18 triệu (Thỏa thuận theo năng lực);
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao động;
Lương tháng 13, nghỉ lễ, tết, thưởng hiệu suất và thưởng khác theo quy định nhà nước;
Được tham gia các hoạt động của công ty, du lịch, team building, hàng năm;
Được tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ;
Môi trường làm việc năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG

CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân CHính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

