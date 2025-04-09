Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

Đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách ứng viên.

Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.

Phát triển nguồn tuyển dụng, thương hiệu tuyển dụng

Tham gia xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi cho nhân viên.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện quy trình tuyển dụng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG.

Hiểu biết sâu rộng về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập.

Khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định nhanh chóng.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

