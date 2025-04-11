Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Leika - Số 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tham mưu, hỗ trợ cho TP.HCNS để xây dựng, kiện toàn, cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý điều hành nhân sự công ty.

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và tham gia thực hiện các việc liên quan đến công tác tuyển dụng (lên kế hoạch,đăng tuyển, nhận và lọc hồ sơ, liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn,…)

Tham gia hỗ trợ phỏng vấn ứng viên vòng sơ loại

Thực hiện các công tác tiếp nhận và chuẩn bị cho nhân viên mới vào làm việc (thư mời nhận việc, chuẩn bị trang thiết bị, chỗ ngồi, vật dụng phục vụ làm việc,…)

Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên mới để hỗ trợ và đánh giá quá trình thử việc

Thực hiện đúng kế hoạch và hoàn thành báo cáo theo đúng quy định

Hỗ trợ các công việc truyền thông nội bộ, tổ chức các sự kiện của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ, độ tuổi 23-30

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp hệ thống bán lẻ, dịch vụ (Ưu tiên ngành thời trang)

Nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân lực, các ngành có liên quan.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 9.000.000 – 13.000.000đ

Review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Company meeting hàng tháng, Company trip, YEP...

Bảo hiểm, chế độ ốm đau theo quy định nhà nước

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi 25%

Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển

