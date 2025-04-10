Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Toserco 273 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng cho các phòng ban, đơn vị kinh doanh.

Tìm kiếm ứng viên cho các vị trí nhân sự cấp cao, nhân sự cho từng bộ phận/ dự án, đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng của công ty

Thực hiện tìm kiếm hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn úng viên phù hợp và đàm phán trực tiếp với ứng viên. Thực hiện các thủ tục cần thiết cho ứng viên nhận việc.

Thực hiện đánh giá, quản lý thông tin ứng viên trên hệ thống của công ty. Quản lý hồ sơ dữ liệu tuyển dụng: hồ sơ ứng viên, thông tin tuyển dụng vv…

Tổng hợp, phân tích kết quả tuyển dụng nhằm lựa chọn kênh truyền thông, đối tượng ứng viên, cách thức thu hút, tuyển chọn ứng viên phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng.

Xây dựng và đưa ra các báo cáo, đề xuất về xu thế tuyển dụng đặc biệt là các giai đoạn cao điểm, khan hiếm nguồn nhân lực.

Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của trưởng phòng.

Hỗ trợ đồng nghiệp trong phòng HCNS các công việc liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ưu tiên các chuyên ngành ngành nhân sự, kinh tế, luật

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng, có kinh nghiệm tuyển khối kinh doanh B2B, ưu tiên ứng viên đã làm tại những Công ty lĩnh vực truyền thông, sự kiện…

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, có kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống tốt;

Hiểu về con người, nhận định được tiềm năng và năng lực của ứng viên.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...); Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước

Được tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.

Tham gia vào các phong trào văn hóa nội bộ với lối sống ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba

