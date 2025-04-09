Tuyển Chuyên viên tuyển dụng FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng Giáo viên Tiếng Anh từ bộ phận.

Trực tiếp tuyển dụng - đào tạo và giám sát hoạt động tuyển dụng giáo viên (Bao gồm: Đăng tuyển, Tìm CV, Sàng lọc hồ sơ và Trực tiếp phỏng vấn)

Sát hạch và training chất lượng đội ngũ giáo viên viên của trung tâm.

Tham gia xây dựng quy trình, bộ công cụ tuyển dụng, đào tạo và quản trị hệ thống tuyển dụng Giảng viên Tiếng Anh.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc đang chờ bằng.

Chuyên môn Tiếng Anh tốt - Kỹ năng Speaking tương đương IELTS 7.0 trở lên.

Ưu tiên ứng viên từng giảng dạy hoặc tư duy về giảng dạy.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm tuyển dụng sẽ được công ty đào tạo bài bản

Kỹ năng giao tiếp và có kiến thức xã hội.

Tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc.

Có tinh thần học hỏi và chịu được áp lực.

Có laptop.

Tại FREETALK ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo toàn bộ kỹ năng, chuyên môn để đảm bảo chất lượng công việc

Thu nhập: Lương cứng 8,000,000 + Thưởng KPI tuyển dụng + Thưởng hiệu suất công việc

Thưởng tháng lương thứ 13.

Thời gian thử việc: 1-2 tháng theo Luật Lao động quy định.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động ngay sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Được hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ Lễ - Tết (Tết Dương lịch, Tết âm lịch, 10/03, 30/04, 01/05, 02/09), hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,...; thưởng các ngày Lễ - Tết (30/04, 01/05, 02/09, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết âm lịch); thưởng sinh nhật nhân viên,... Được tham gia du lịch 2 lần/năm, các hoạt động teambuilding, year end party, event, sự kiện của công ty.....

Được công ty đăng ký các khóa đào tạo của các chuyên gia hàng đầu trong nước (Chi phí 100% công ty chi trả)

Được đào tạo về công cụ AI để tối ưu hiệu suất công việc

Cơ hội lên Leader sau 6 - 12 tháng làm việc với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Có cơ hội được làm việc và học tập trong môi trường Tiếng Anh hàng đầu về chất lượng giảng dạy.

Free 100% phí gửi xe cho toàn bộ nhân viên công ty.

Tại văn phòng có trang bị đầy đủ lò vi sóng, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh để phục vụ nhu cầu ăn trưa của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FREETALK ENGLISH

