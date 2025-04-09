Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ MAVIN. làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chuyên tuyển lao động phổ thông: nhân viên vệ sinh, tạp vụ dọn dẹp, rửa bát cho văn phòng, cơ quan, tòa nhà, bệnh viện

Lập kế hoạch, phương án tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Có thể tuyển trên nhiều kênh tuyển dụng khác nhau: mạng xã hội, địa phương, hội phụ nữ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực tuyển dụng lao động phổ thông. Đặc biệt là lao công, tạp vụ, nhân viên vệ sinh.

Trung thực, chủ động, chuyên nghiệp, không ngại đi lại.

Có kỹ năng báo cáo và thành thạo mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ MAVIN. Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao tối thiểu từ 12 đến 25 triệu VNĐ + thưởng vượt KPI.

Đãi ngộ sẽ đánh giá theo số nhân sự tuyển được

Phúc lợi: Đầy đủ Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.

Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ MAVIN.

