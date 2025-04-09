Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ MAVIN. làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ MAVIN.
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chuyên tuyển lao động phổ thông: nhân viên vệ sinh, tạp vụ dọn dẹp, rửa bát cho văn phòng, cơ quan, tòa nhà, bệnh viện
Lập kế hoạch, phương án tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Có thể tuyển trên nhiều kênh tuyển dụng khác nhau: mạng xã hội, địa phương, hội phụ nữ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/Đại học.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực tuyển dụng lao động phổ thông. Đặc biệt là lao công, tạp vụ, nhân viên vệ sinh.
Trung thực, chủ động, chuyên nghiệp, không ngại đi lại.
Có kỹ năng báo cáo và thành thạo mạng xã hội.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ MAVIN. Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cao tối thiểu từ 12 đến 25 triệu VNĐ + thưởng vượt KPI.
Đãi ngộ sẽ đánh giá theo số nhân sự tuyển được
Phúc lợi: Đầy đủ Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.
Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỊCH VỤ MAVIN.
