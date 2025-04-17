Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T5, N01

- T4 Tower, CC Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng đảm bảo số lượng, tiến độ và chất lượng nhân sự mới
Mở rộng kênh, nguồn tuyển dụng và đánh giá hiệu quả kênh tuyển dụng định kỳ.
Phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty.
Quản lý, Báo cáo định kỳ database ứng viên và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Tiếp nhận và hỗ trợ nhân sự mới hoàn thành thủ tục đầu vào
Quản lý dữ liệu Nhân sự, lưu trữ, sắp xếp, bảo quản hồ sơ CBNV khoa học, gọn gàng, cập nhật thông tin nhân sự vào file theo dõi.
Tham gia truyền thông tuyển dụng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 – 30 tuổi.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Nhân sự…
Hiểu biết về ngành bán lẻ, vận hành doanh nghiệp và chức năng các phòng ban.
Giao tiếp tốt, biết đánh giá con người.
Kỹ năng lập kế hoạch, đàm phán, thuyết trình.
Làm việc nhóm và độc lập linh hoạt.
Tin học văn phòng: Soạn thảo văn bản (Word), xử lý số liệu (Excel).
Cầu tiến, chủ động giải quyết vấn đề.
Tinh thần trách nhiệm, kiên trì, gắn bó lâu dài.
Tư duy phục vụ và hỗ trợ khách hàng nội bộ.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000
Được làm việc môi trường Tập Đoàn làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Văn phòng làm việc hiện đại phong cách Hàn Quốc đầy đủ tiện nghi: Quầy bar, canteen, bếp ăn, lò vi sóng, tủ lạnh, tủ đựng đồ cá nhân,...)
Văn hóa hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nói KHÔNG với Drama, Toxic.
KHÔNG
Drama, Toxic.
Đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm thực chiến.
Có cơ hội được mentor trực tiếp 1-1 trong quá trình làm việc để phát triển chuyên môn hành chính – văn phòng.
mentor trực tiếp 1-1
Cơ hội mở rộng networking với các Chuyên gia và Quản lý cấp cao, có yếu tố nước ngoài.
Cơ hội thăng tiến: Chuyên viên, Team Leader, TP…
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30) Nghỉ trưa 12h- 13h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: T5, N01-T4 Tower, CC Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

