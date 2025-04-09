Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
- Hà Nội: 106 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tham mưu, hỗ trợ cho TP.HCNS để xây dựng, kiện toàn, cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý điều hành nhân sự công ty.
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận và tham gia thực hiện các việc liên quan đến công tác tuyển dụng (lên kế hoạch,đăng tuyển, nhận và lọc hồ sơ, liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn,…)
Tham gia hỗ trợ phỏng vấn ứng viên vòng sơ loại
Thực hiện các công tác tiếp nhận và chuẩn bị cho nhân viên mới vào làm việc (thư mời nhận việc, chuẩn bị trang thiết bị, chỗ ngồi, vật dụng phục vụ làm việc,…)
Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên mới để hỗ trợ và đánh giá quá trình thử việc
Thực hiện đúng kế hoạch và hoàn thành báo cáo theo đúng quy định
Hỗ trợ các công việc truyền thông nội bộ, tổ chức các sự kiện của Công ty.
Tham gia thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp hệ thống bán lẻ, dịch vụ (Ưu tiên ngành thời trang)
Nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân lực, các ngành có liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 500.000đ/tháng
Review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.
Company meeting hàng tháng, Company trip, YEP...
Bảo hiểm, chế độ ốm đau theo quy định nhà nước
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi 25%
Làm việc trong môi trường Top công ty thời trang năng động, trẻ trung sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
