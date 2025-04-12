Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Chuyên viên tuyển dụng

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, Lập kế hoạch tuyển dụng.

Tìm kiếm, đề xuất và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng để đăng các vị trí cần tuyển dụng, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí

Tìm kiếm hồ sơ ứng viên cho các vị trí tuyển dụng được phân công.

Hỗ trợ tìm kiếm hồ sơ ứng viên hoặc đăng thông tin tuyển dụng hỗ trợ các đơn vị của công ty theo yêu cầu

Sắp xếp lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn các vị trí được phân công, phản hồi thông tin và kết quả phỏng vấn cho các ứng viên, thỏa thuận với ứng viên được chọn về mức thu nhập đề nghị tuyển dụng và ngày nhận việc chính thức

Thực hiện các thủ tục để sắp xếp cho nhân viên mới nhận việc

Theo dõi nhân viên thử việc và thực hiện các thủ tục đánh giá nhân viên thử việc và đề nghị kí hợp đồng lao động, chịu trách nhiệm soạn lập và cho nhân viên kí hợp đồng lao động sau thử việc

Thực hiện các báo cáo tuyển dụng hàng tháng/giữa năm/cuối năm/phát sinh theo yêu cầu

Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng.

Xây dựng lộ trình, tài liệu đào tạo

Tổ chức các lớp đào tạo định hướng

Triển khai đánh giá xét ký Hợp đồng lao động

Thu thập thông tin và làm việc với các bộ phận khác để xác định nhu cầu đào tạo

Thiết kế các chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu

Xây dựng các tài liệu đào tạo: Training Slides, Training Outline, Training Guideline, Test

Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho chương trình phụ trách

Hợp tác với các nhà cung cấp/giảng viên bên ngoài để lên kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo

Truyền thông/thông báo lịch đào tạo đến học viên

Thực hiện điều phối triển khai chương trình:

Giám sát chất lượng các buổi đào tạo do các nhà cung cấp và giảng viên bên ngoài tổ chức

Trực tiếp giảng dạy các học phần theo phân công.

Đánh giá hiệu quả đào tạo và báo cáo lên cấp trên.

Phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện chương trình, nguồn lực, công cụ đánh giá và phương pháp triển khai đào tạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Luật

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng, đào tạo. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong FMCG

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách.

Kỹ năng Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, truyền cảm hứng

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống nhanh chóng hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực cao, làm việc hiệu quả trong môi trường năng động.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về luật lao động Việt Nam.

Nhiệt tình, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo có khả năng làm việc nhóm.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cơ bản + Thưởng KPI + Thưởng doanh số: Từ 9 – 11tr(Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Thưởng lương tháng 13, thưởng 2/9; 30/4; Sinh nhật,.. Đặc biệt được nghỉ phép ngày Sinh nhật của mình

Chính sách hưởng lương theo thâm niên của công ty

Hưởng chính sách dùng thử sản phẩm/mua hàng công ty với giá ưu đãi

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên vị trí cao hơn với chế độ đào tạo nội bộ của team, nâng cao với các khóa học inhouse

Thời gian làm việc 8h-17h, nghỉ thứ 7 và CN, nghỉ trưa 1,5 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển

