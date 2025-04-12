Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Thanh An
- Hà Nội: Tầng 8, Tòa Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, Lập kế hoạch tuyển dụng.
Tìm kiếm, đề xuất và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng để đăng các vị trí cần tuyển dụng, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí
Tìm kiếm hồ sơ ứng viên cho các vị trí tuyển dụng được phân công.
Hỗ trợ tìm kiếm hồ sơ ứng viên hoặc đăng thông tin tuyển dụng hỗ trợ các đơn vị của công ty theo yêu cầu
Sắp xếp lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn các vị trí được phân công, phản hồi thông tin và kết quả phỏng vấn cho các ứng viên, thỏa thuận với ứng viên được chọn về mức thu nhập đề nghị tuyển dụng và ngày nhận việc chính thức
Thực hiện các thủ tục để sắp xếp cho nhân viên mới nhận việc
Theo dõi nhân viên thử việc và thực hiện các thủ tục đánh giá nhân viên thử việc và đề nghị kí hợp đồng lao động, chịu trách nhiệm soạn lập và cho nhân viên kí hợp đồng lao động sau thử việc
Thực hiện các báo cáo tuyển dụng hàng tháng/giữa năm/cuối năm/phát sinh theo yêu cầu
Tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng.
Xây dựng lộ trình, tài liệu đào tạo
Tổ chức các lớp đào tạo định hướng
Triển khai đánh giá xét ký Hợp đồng lao động
Thu thập thông tin và làm việc với các bộ phận khác để xác định nhu cầu đào tạo
Thiết kế các chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu
Xây dựng các tài liệu đào tạo: Training Slides, Training Outline, Training Guideline, Test
Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho chương trình phụ trách
Hợp tác với các nhà cung cấp/giảng viên bên ngoài để lên kế hoạch triển khai các chương trình đào tạo
Truyền thông/thông báo lịch đào tạo đến học viên
Thực hiện điều phối triển khai chương trình:
Giám sát chất lượng các buổi đào tạo do các nhà cung cấp và giảng viên bên ngoài tổ chức
Trực tiếp giảng dạy các học phần theo phân công.
Đánh giá hiệu quả đào tạo và báo cáo lên cấp trên.
Phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện chương trình, nguồn lực, công cụ đánh giá và phương pháp triển khai đào tạo.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng, đào tạo. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong FMCG
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách.
Kỹ năng Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, truyền cảm hứng
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống nhanh chóng hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực cao, làm việc hiệu quả trong môi trường năng động.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Am hiểu về luật lao động Việt Nam.
Nhiệt tình, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo có khả năng làm việc nhóm.
Tại Công Ty TNHH Thanh An Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13, thưởng 2/9; 30/4; Sinh nhật,.. Đặc biệt được nghỉ phép ngày Sinh nhật của mình
Chính sách hưởng lương theo thâm niên của công ty
Hưởng chính sách dùng thử sản phẩm/mua hàng công ty với giá ưu đãi
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên vị trí cao hơn với chế độ đào tạo nội bộ của team, nâng cao với các khóa học inhouse
Thời gian làm việc 8h-17h, nghỉ thứ 7 và CN, nghỉ trưa 1,5 tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thanh An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
