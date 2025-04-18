Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Duy Tân, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Tiếp nhận & phân tích yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, xây dựng JD phù hợp.

Tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên chất lượng cho nhiều vị trí: từ nhân viên đến cấp quản lý.

Chủ động khai thác và phát triển đa dạng kênh tuyển dụng: job sites, mạng xã hội, hội nhóm nghề nghiệp…

Chủ động toàn bộ quy trình tuyển dụng: từ lên kế hoạch, tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn đến offer – onboarding.

Xây dựng thương hiệu và các chiến lược phương án tuyển dụng mới, cập nhật data ứng viên tiềm năng, đảm bảo nguồn lực luôn sẵn sàng.

Luôn làm việc chỉnh chu, đúng deadline, sẵn sàng học hỏi và cập nhật xu hướng tuyển dụng mới.

Báo cáo tiến độ tuyển dụng định kỳ, đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Nhân sự, Kinh tế, Quản trị hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng

Khả năng thương lượng, xử lý tình huống nhạy cảm và giữ chân ứng viên tiềm năng

Thành thạo kỹ năng tìm kiếm ứng viên (search Boolean, lọc hồ sơ nhanh )

Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, thuyết phục tốt – không ngại thử thách

Năng động, linh hoạt, chịu được áp lực và biết cách tổ chức công việc hiệu quả.

Tự tin dám chia sẻ kiến thức, câu chuyện nghề, văn hóa công ty lên mạng xã hội – từ đó thu hút ứng viên đến từ chính kênh tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 14M

Môi trường nhân sự năng động, chuyên nghiệp

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN + Phúc lợi riêng theo chính sách công ty

Du lịch, teambuilding, đào tạo nội bộ và nhiều hoạt động gắn kết hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.