Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty CP Savvycom
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công ty CP Savvycom

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty CP Savvycom

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tuyển dụng nhân sự: tham gia vào quy trình tuyển dụng các vị trí Junior của công ty, từ viết JD, đăng tin, sàng lọc CV, phỏng vấn, hỗ trợ phỏng vấn đến đề xuất tuyển dụng, đảm bảo thu hút được ứng viên phù hợp và chất lượng
Tuyển dụng nhân sự
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng: Phát triển các ý tưởng và triển khai các hoạt động employer branding trên website công ty và các kênh social media, nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của công ty với ứng viên tiềm năng
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
Cải thiện trải nghiệm của ứng viên và nhân viên: Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình nâng cao trải nghiệm của ứng viên trong quá trình onboard, thử việc, giúp nhân viên mới hòa nhập nhanh chóng và hiệu quả với môi trường làm việc
Cải thiện trải nghiệm của ứng viên và nhân viên
Phát triển văn hóa doanh nghiệp: Tham gia xây dựng và triển khai các sáng kiến giúp phát triển văn hoá công ty vững mạnh và gắn kết
Phát triển văn hóa doanh nghiệp
Hỗ trợ các công việc nhân sự khác như hỗ trợ điều phối đào tạo, chăm lo đời sống cho nhân viên, tổ chức các hoạt động team building, sự kiện nội bộ, và các chương trình phúc lợi khác
Hỗ trợ các công việc nhân sự khác

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết cơ bản về các quy trình tuyển dụng và phát triển nhân sự
Có kiến thức về kỹ thuật sàng lọc CV và hỗ trợ phỏng vấn ứng viên
Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Microsoft Office), các nền tảng tuyển dụng online, các công cụ thiết kế cơ bản hoặc công cụ AI để hỗ trợ công việc
Có khả năng viết và trình bày nội dung hấp dẫn cho mục đích employer branding
Kỹ năng giao tiếp tốt và thân thiện
Khả năng tổ chức sự kiện và hoạt động nội bộ
Tư duy hướng đến trải nghiệm người dùng (ứng viên và nhân viên)
Khả năng làm việc nhóm tốt và phối hợp với các bộ phận khác
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý nhiều công việc cùng lúc
Tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Khả năng lắng nghe và thu thập phản hồi từ nhân viên
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông nội bộ, phát triển nhân sự
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường startup, công nghệ hoặc tài chính
Cởi mở, thân thiện và có khả năng kết nối với mọi người
Tinh thần làm việc tập thể tốt
Sáng tạo và luôn tìm kiếm cách thức mới để cải thiện trải nghiệm
Nhiệt tình, năng động và chủ động trong công việc
Tinh thần học hỏi và cầu tiến cao
Khả năng đồng cảm và lắng nghe tốt

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 + Bonus thành tích lên đến 6 tháng lương
Đánh giá tăng lương định kỳ theo năng lực và đóng góp
Bảo hiểm khám sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên chính thức
Khám sức khoẻ tổng quát 1 lần/ năm
12 ngày phép năm với chính sách linh hoạt
Phụ cấp gửi xe và các trợ cấp khác theo quy định
3-4 chuyến du lịch team building mỗi năm
Happy Hour thứ 6 hàng tuần với bữa trưa và bữa chiều miễn phí
Hoạt động tập thể sinh nhật, lễ tết, team building…
Được đào tạo và hỗ trợ áp dụng các phương pháp, công cụ và quy trình tiên tiến trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhân sự
Làm việc trong môi trường khuyến khích sáng kiến, nơi mọi đề xuất cải thiện trải nghiệm nhân viên đều được lắng nghe, đánh giá và có cơ hội triển khai
Văn phòng hạng A tại vị trí đắc địa Lương Định Của, Đống Đa
Không gian làm việc tiêu chuẩn 5 sao với đầy đủ tiện nghi
Phòng nghỉ ngơi riêng tư, pantry rộng rãi
Setup trang thiết bị hiện đại, phục vụ tối đa hiệu suất công việc
Văn hóa startup năng động, chuyên nghiệp, zero drama
Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành phát tăng trưởng nhất 2025

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Savvycom

Công ty CP Savvycom

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tháp B Skypark, số 3 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

