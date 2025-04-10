Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD

Tập Đoàn Karofi Holding
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Tập Đoàn Karofi Holding

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Mức lương
15 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hudland Tower, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 25 USD

Để đáp ứng cho chiến lược phát triển của Tập đoàn Karofi trong giai đoạn mới, Karofi tuyển dụng Trưởng phòng Tuyển dụng mảng Thương mại (Thị trường Việt Nam & Quốc tế) với mô tả như sau:
- Hoạch định chiến lược tuyển dụng:
+ Thực hiện nghiên cứu thị trường lao động, xây dựng các chiến lược tuyển dụng và thu hút nhân tài bền vững phục vụ cho chiến lược phát triển của Tập đoàn.
+ Phân tích và dự báo nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.
- Hoạt động tuyển dụng:
+ Lập kế hoạch năm, quý, tháng và triển khai tuyển dụng theo quy trình.
+ Trực tiếp tuyển dụng các vị trí cấp cao; Quản lý các thành viên trong đội ngũ tuyển dụng, đánh giá hiệu quả tuyển dụng bằng công cụ BSC-KPI.
+ Quản lý ngân sách tuyển dụng; lựa chọn các kênh và nguồn tuyển dụng phù hợp.
- Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng:
+ Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.
+ Khuyến khích nhân viên trở thành đại sứ thương hiệu và triển khai các chương trình giới thiệu ứng viên nội bộ.
+ Xây dựng quy trình nâng cao trải nghiệm ứng viên.
+ Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên và tổ chức các hội thảo, đề xuất các biện pháp nâng cao tỷ lệ giữ chân nhân tài.

Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Karofi Holding

Tập Đoàn Karofi Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 - Hudland Tower - Số 6 Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

