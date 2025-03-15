Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần BE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần BE GROUP
- Hồ Chí Minh: 28bis Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu hút và tuyển dụng các Cleaner partners trong khu vực phụ trách.
Lên kế hoạch phát triển nhiều kênh tuyển dụng khác nhau, bao gồm các kênh trực tuyến, social media và tiếp cận các cộng đồng liên quan.
Giới thiệu về platform thông qua telephone và trao đổi các cơ hội cho các đối tác Cleaner tiềm năng.
Thiết lập và tạo mối quan hệ bền chặt với các đối tác Cleaner tiềm năng và các đối tác hiện tại của be.
Thực hiện công tác tuyển dụng và thu thập, lưu trữ các hồ sơ cần thiết cho quy trình đăng ký Cleaner partners
Chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên về tiến độ tuyển dụng và các khó khăn, thách thức trong công tác tuyển dụng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm telesales, field sales
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt.
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Có thái độ chủ động tích cực trong công việc
Sẵn sàng di chuyển cho nhu cầu công việc
Tại Công ty cổ phần BE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
15 ngày phép năm
Lương tháng 13 và Performance bonus
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe healthcare
Review lương định kỳ hàng năm
Internal engagement activities: Teambuilding, Company trip, monthly Happy Hour
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BE GROUP
