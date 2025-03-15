Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần BE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần BE GROUP
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty cổ phần BE GROUP

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần BE GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28bis Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu hút và tuyển dụng các Cleaner partners trong khu vực phụ trách.
Lên kế hoạch phát triển nhiều kênh tuyển dụng khác nhau, bao gồm các kênh trực tuyến, social media và tiếp cận các cộng đồng liên quan.
Giới thiệu về platform thông qua telephone và trao đổi các cơ hội cho các đối tác Cleaner tiềm năng.
Thiết lập và tạo mối quan hệ bền chặt với các đối tác Cleaner tiềm năng và các đối tác hiện tại của be.
Thực hiện công tác tuyển dụng và thu thập, lưu trữ các hồ sơ cần thiết cho quy trình đăng ký Cleaner partners
Chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên về tiến độ tuyển dụng và các khó khăn, thách thức trong công tác tuyển dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng dọn dẹp thời vụ.
Có kinh nghiệm telesales, field sales
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt.
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Có thái độ chủ động tích cực trong công việc
Sẵn sàng di chuyển cho nhu cầu công việc

Tại Công ty cổ phần BE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt
15 ngày phép năm
Lương tháng 13 và Performance bonus
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe healthcare
Review lương định kỳ hàng năm
Internal engagement activities: Teambuilding, Company trip, monthly Happy Hour

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần BE GROUP

Công ty cổ phần BE GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà NOCT2 – E4 khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

