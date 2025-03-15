Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần BE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28bis Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu hút và tuyển dụng các Cleaner partners trong khu vực phụ trách.

Lên kế hoạch phát triển nhiều kênh tuyển dụng khác nhau, bao gồm các kênh trực tuyến, social media và tiếp cận các cộng đồng liên quan.

Giới thiệu về platform thông qua telephone và trao đổi các cơ hội cho các đối tác Cleaner tiềm năng.

Thiết lập và tạo mối quan hệ bền chặt với các đối tác Cleaner tiềm năng và các đối tác hiện tại của be.

Thực hiện công tác tuyển dụng và thu thập, lưu trữ các hồ sơ cần thiết cho quy trình đăng ký Cleaner partners

Chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên về tiến độ tuyển dụng và các khó khăn, thách thức trong công tác tuyển dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng dọn dẹp thời vụ.

Có kinh nghiệm telesales, field sales

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt.

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Có thái độ chủ động tích cực trong công việc

Sẵn sàng di chuyển cho nhu cầu công việc

Tại Công ty cổ phần BE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt

15 ngày phép năm

Lương tháng 13 và Performance bonus

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe healthcare

Review lương định kỳ hàng năm

Internal engagement activities: Teambuilding, Company trip, monthly Happy Hour

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin