Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 16 - 40 Triệu

Công nghệ VXLAN

Công nghệ virtual router, ACL, Firewall, internet gateway,... cho vpc network

OVN

Openvswitch

Giải quyết các bài toán IPv4, IPv6 trên Cloud → thiếu hụt IPv4

DPDK

SPDK

Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mạng mới cho hệ thống storage: 40Gbps, Infiniband, …

Tự động hóa công nghệ direct connect (kết nối trực tiếp network cloud với KH)

Giải pháp move các IP giữa các Datacenter Cloud 1 cách dễ dàng

Giải pháp Bring your own I

Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm về Openstack.

Có kinh nghiệm xây dựng các hạ tầng network vật lý.

Có hiểu biết về SDN/ Openflow/ Ovs

Có khả năng lập trình Python

Thích nghiên cứu phát triển các công nghệ mới

Có kỹ năng về quản lý và áp dụng các phương pháp và công cụ giám sát hệ thống để đảm bảo hiệu suất và sẵn sàng của ứng dụng.

Có khả năng làm việc cộng tác và giao tiếp tốt với các thành viên khác trong nhóm phát triển, quản lý dự án và quản lý hệ thống.

Có kỹ năng tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt, chủ động chăm chỉ update kiến thức

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Rank lương: 16M - 40M VND

Có đầy đủ tài nguyên để thực hành lab, từ máy chủ vật lý tới cloud server.

Tiếp cận văn hoá Devops cùng development workflow mà team ứng dụng.

Tiếp cận những công nghệ mới và tiên tiến liên quan tới Cloud Computing.

Phát triển các kỹ năng liên quan tới Product Management

Thời gian làm việc thực tế

Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI

Năng lực/đóng góp của bản thân

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khóa đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực.

BizFly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới.

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp

Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV

Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi…

Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm

Giải bóng đá thường niên

Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên

Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ

Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận…

Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp

Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).

Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).

Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

