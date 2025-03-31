Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Cloud Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
16 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 16 - 40 Triệu

Công nghệ VXLAN
Công nghệ virtual router, ACL, Firewall, internet gateway,... cho vpc network
OVN
Openvswitch
Giải quyết các bài toán IPv4, IPv6 trên Cloud → thiếu hụt IPv4
DPDK
SPDK
Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mạng mới cho hệ thống storage: 40Gbps, Infiniband, …
Tự động hóa công nghệ direct connect (kết nối trực tiếp network cloud với KH)
Giải pháp move các IP giữa các Datacenter Cloud 1 cách dễ dàng
Giải pháp Bring your own I

Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm về Openstack.
Có kinh nghiệm xây dựng các hạ tầng network vật lý.
Có hiểu biết về SDN/ Openflow/ Ovs
Có khả năng lập trình Python
Thích nghiên cứu phát triển các công nghệ mới
Có kỹ năng về quản lý và áp dụng các phương pháp và công cụ giám sát hệ thống để đảm bảo hiệu suất và sẵn sàng của ứng dụng.
Có khả năng làm việc cộng tác và giao tiếp tốt với các thành viên khác trong nhóm phát triển, quản lý dự án và quản lý hệ thống.
Có kỹ năng tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt, chủ động chăm chỉ update kiến thức

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Rank lương: 16M - 40M VND
Có đầy đủ tài nguyên để thực hành lab, từ máy chủ vật lý tới cloud server.
Tiếp cận văn hoá Devops cùng development workflow mà team ứng dụng.
Tiếp cận những công nghệ mới và tiên tiến liên quan tới Cloud Computing.
Phát triển các kỹ năng liên quan tới Product Management
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khóa đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực.
BizFly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi…
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận…
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cloud-engineer-thu-nhap-16-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job342405
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 16 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Hạn nộp: 22/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Còn 8 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Cloud Engineer Panasonic Vietnam Co., Ltd. V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co., Ltd. V1000 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Cloud Engineer VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu VC Corp
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 45 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
16 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Cloud Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cloud Engineer Panasonic Vietnam Co., Ltd. Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co., Ltd. Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH CLOUD ACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CLOUD ACE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Cloud Engineer VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cloud Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Trading And Production JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD Công ty TNHH Kiến trúc - Nội thất Nam Anh
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Inros Lackner Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Inros Lackner Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD Navigos Search
2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Vestergaard Vietnam Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vestergaard Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Hanwha Aero Engines Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hanwha Aero Engines Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH FPT Smart Cloud làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 3,000 USD Công Ty TNHH FPT Smart Cloud
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer KAS E&C (Vietnam) Ltd Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 Triệu KAS E&C (Vietnam) Ltd Company
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Temsco làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty TNHH Temsco
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần VIVU Journeys Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VIVU Journeys Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 800 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer 3 Points Aviation Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD 3 Points Aviation Vietnam Co., Ltd
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HUMAN CAPITAL PARTNERS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Cloud Engineer Ericsson làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD Ericsson
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Wha Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Wha Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Schenker Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Schenker Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 700 - 1,000 USD Fushan Technology Vietnam
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer CPG Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CPG Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD Navigos Search
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm