Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,700 USD

Mission:

1. Design hardware for new products

1. Phát triển phần cứng cho các sản phẩm mới

2. Maintain, improve, or update current Hardware of company products which is handover from another team/engineer

2. Thực hiện bảo trì, nâng cấp, hoặc cập nhật phần cứng của các sản phẩm của công ty được bàn giao từ nhóm/kỹ sư khác.

3. Create and maintain related Hardware documentation

3. Tạo và bảo trì tài liệu phần cứng

4. Co-work with the Software team and related departments to smoothly, high-quality and on-time develop products.

4. Phối hợp làm việc với nhóm phần mềm và các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm một cách thuận lợi, chất lượng cao và đúng hạn.

5. Design Hardware for manual/automatic test board in order to enhance Software quality.

5. Phát triển chương trình kiểm thử thủ công/tự động nhằm nâng cao chất lượng phần mềm

6. Bug analysis solves Hardware issues that occurred during production and after-sales

6. Phân tích và giải quyết các vấn đề/lỗi phần mềm xảy ra trong quá trình sản xuất và sau bán hàng.