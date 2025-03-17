Tuyển Cloud Engineer Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Navigos Search's Client
- Bắc Ninh: Bac Ninh, Bắc Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Đến 1,700 USD
Mission:
1. Design hardware for new products
1. Phát triển phần cứng cho các sản phẩm mới
2. Maintain, improve, or update current Hardware of company products which is handover from another team/engineer
2. Thực hiện bảo trì, nâng cấp, hoặc cập nhật phần cứng của các sản phẩm của công ty được bàn giao từ nhóm/kỹ sư khác.
2. Thực hiện bảo trì, nâng cấp, hoặc cập nhật phần cứng của các sản phẩm của công ty được bàn giao từ nhóm/kỹ sư khác
3. Create and maintain related Hardware documentation
3. Tạo và bảo trì tài liệu phần cứng
4. Co-work with the Software team and related departments to smoothly, high-quality and on-time develop products.
4. Phối hợp làm việc với nhóm phần mềm và các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm một cách thuận lợi, chất lượng cao và đúng hạn.
5. Design Hardware for manual/automatic test board in order to enhance Software quality.
5. Phát triển chương trình kiểm thử thủ công/tự động nhằm nâng cao chất lượng phần mềm
6. Bug analysis solves Hardware issues that occurred during production and after-sales
6. Phân tích và giải quyết các vấn đề/lỗi phần mềm xảy ra trong quá trình sản xuất và sau bán hàng.
Với Mức Lương Đến 1,700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI