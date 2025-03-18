Tuyển Content Writer Vien An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, CTM Complex, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Phát triển ý tưởng & chiến lược nội dung:

Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng chiến lược nội dung trên nền tảng TikTok, tập trung vào lĩnh vực F&B (Food & Beverage).

Xây dựng kịch bản cho các video ngắn, đảm bảo nội dung vừa hấp dẫn vừa phù hợp với xu hướng và định hướng thương hiệu.

Sản xuất & biên tập video:

Quay và chỉnh sửa video đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh, và nội dung thu hút.

Ứng dụng các kỹ thuật dựng phim và hiệu ứng sáng tạo để tạo nên các clip độc đáo, phù hợp với thị hiếu của người xem TikTok.

Quản lý và phát triển kênh TikTok:

Lên lịch đăng tải nội dung, đảm bảo sự nhất quán và tần suất đăng bài theo chiến lược đã định.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch nội dung (lượt xem, tương tác, follower growth,...) và đưa ra đề xuất cải tiến.

Hợp tác và xây dựng mối quan hệ:

Phối hợp với đội ngũ marketing và các bộ phận liên quan (như PR, bán hàng) để tạo nên nội dung đồng bộ, nhất quán với thông điệp thương hiệu.

Tìm kiếm và hợp tác với các đối tác để tạo nội dung quảng bá sáng tạo và thu hút.

Cập nhật xu hướng & sáng tạo liên tục:

Nắm bắt xu hướng, thử nghiệm các hình thức nội dung mới trên TikTok và cập nhật các công cụ, kỹ thuật sản xuất nội dung hiện đại.

Đề xuất ý tưởng mới dựa trên phân tích thị trường và phản hồi của người tiêu dùng.

Trình độ & Kinh nghiệm:

Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng mềm:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B.

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content creation, ưu tiên đã từng làm việc với TikTok hoặc các nền tảng video ngắn.

Sáng tạo, có khả năng đưa ra các ý tưởng độc đáo và bắt kịp xu hướng.

Kỹ năng quay và chỉnh sửa video (sử dụng thành thạo các phần mềm như Adobe Premiere, Final Cut Pro, hoặc phần mềm chỉnh sửa tương đương).

Am hiểu về thuật toán và phân tích hiệu quả nội dung trên TikTok.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.

Giao tiếp tốt, có khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng.

Linh hoạt, nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng và điều chỉnh chiến lược nội dung.

Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại Vien An Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng:

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và KPI cá nhân.

Phúc lợi:

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cơ hội phát triển bản thân lẫn sự nghiệp.

Cơ hội được đào tạo, tham gia các khóa học chuyên sâu về digital marketing và sản xuất nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vien An Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.