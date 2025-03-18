Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định xu hướng và nhu cầu của khách hàng.

Lên kế hoạch và tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao trên nhiều nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm thu hút và tương tác với khách hàng.

Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung (SEO) để cải thiện thứ hạng tìm kiếm trên Google.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (Sales, Design,...) để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các blogger, influencer để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và độc đáo để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút.

Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung (Google Analytics, Google Search Console, SEMrush,...).

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,...).

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, giao tiếp hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Am hiểu về thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ, tết.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

