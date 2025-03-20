Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Viết content cho chiến dịch quảng cáo

Phối hợp bộ phận media thực hiện video quảng cáo, video hướng dẫn người dùng

Viết và dịch các tài liệu từ Việt - Anh và Anh - Việt

Một số công việc theo sự phân công

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Độ tuổi 9X, 2k

Có từ 1 năm kinh nghiệm liên quan về Content , Có kinh nghiệm viết Content quảng cáo

Trình độ tiếng Anh tốt, có khả năng viết - dịch tài liệu tốt

Văn phong hay, câu cú mượt mà, logic, từ ngữ phong phú;

Nắm bắt được biết thị hiếu người dùng

Biết lập kế hoạch và làm việc có kế hoạch

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Năng động, nhanh nhẹn, chủ động và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9 - 14 triệu + thưởng + phụ cấp ăn trưa 500k, gửi xe …

Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo kết quả công việc

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, nghỉ phép, lễ tết ... theo quy định của pháp luật

Du lịch cùng công ty 1-2 lần/ năm; hoạt động teamwork, teambuilding ... ; các hoạt động khác gắn kết cùng team

Các hoạt động truyền thông nội bộ, sinh nhật, liên hoan hàng tháng

Được đào tạo trong và ngoài công ty về Digital marketing nói chung, content nói riêng; trong đó đào tạo AI và ứng dụng AI trong công việc ...

Tham gia các khóa đào tạo về phát triển tư duy bản thân, định hướng nghề nghiệp, ....

Môi trường làm việc về công nghệ và marketing, trẻ trung, năng động

Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, gắn kết; hỗ trợ nhau trong công việc

Có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO

