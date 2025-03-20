Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Viết content cho chiến dịch quảng cáo
Phối hợp bộ phận media thực hiện video quảng cáo, video hướng dẫn người dùng
Viết và dịch các tài liệu từ Việt - Anh và Anh - Việt
Một số công việc theo sự phân công
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Độ tuổi 9X, 2k
Có từ 1 năm kinh nghiệm liên quan về Content , Có kinh nghiệm viết Content quảng cáo
Trình độ tiếng Anh tốt, có khả năng viết - dịch tài liệu tốt
Văn phong hay, câu cú mượt mà, logic, từ ngữ phong phú;
Nắm bắt được biết thị hiếu người dùng
Biết lập kế hoạch và làm việc có kế hoạch
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Năng động, nhanh nhẹn, chủ động và chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 9 - 14 triệu + thưởng + phụ cấp ăn trưa 500k, gửi xe …
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo kết quả công việc
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, nghỉ phép, lễ tết ... theo quy định của pháp luật
Du lịch cùng công ty 1-2 lần/ năm; hoạt động teamwork, teambuilding ... ; các hoạt động khác gắn kết cùng team
Các hoạt động truyền thông nội bộ, sinh nhật, liên hoan hàng tháng
Được đào tạo trong và ngoài công ty về Digital marketing nói chung, content nói riêng; trong đó đào tạo AI và ứng dụng AI trong công việc ...
Tham gia các khóa đào tạo về phát triển tư duy bản thân, định hướng nghề nghiệp, ....
Môi trường làm việc về công nghệ và marketing, trẻ trung, năng động
Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, gắn kết; hỗ trợ nhau trong công việc
Có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
