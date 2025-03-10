Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG DMC HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 163 Bà Triệu,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, thu hút khách hàng mục tiêu.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng cao.

Viết bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, bài viết website, email marketing và các loại nội dung khác.

Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.

Phân tích hiệu quả của chiến dịch marketing nội dung thông qua các chỉ số KPI (ví dụ: lượng truy cập, tương tác, chuyển đổi).

Đề xuất và triển khai các ý tưởng sáng tạo để cải thiện hiệu quả marketing nội dung.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty (ví dụ: thiết kế, bán hàng) để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ.

Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực marketing nội dung.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Sản xuất nội dung theo yêu cầu cho các hội nghị, hội thảo y tế, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Viết email marketing, thông báo sự kiện, các bài viết truyền thông nội bộ.

Quản lý và duy trì danh sách bài báo cáo, tài liệu chia sẻ cho các sự kiện.

Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, thu thập thông tin và xây dựng nội dung cho các chương trình.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG DMC HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội đi công tác và du lịch các tỉnh thành, tham gia vào các sự kiện quốc tế.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và truyền thông.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, và các ngày nghỉ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG DMC HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin