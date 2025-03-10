Tuyển Content Writer Công ty TNHH Nhịp Cầu Đức CTC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc Chuyên môn:

- Chịu trách nhiệm sáng tạo & quản lý nội dung, hiểu được cơ chế hoạt động trên các kênh social media: youtube, facebook, fanpage, tiktok ... Nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người dùng, tăng độ nhận diện thương hiệu.

- Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video...

- Có quy trình content chi tiết cho các kênh truyền thông của doanh nghiệp.

- Viết bài duy trì, chăm sóc cho site, fanpage và các kênh

- Viết bài PR.

2. Công việc khác:

- Làm việc với các đối tác truyền thông của công ty theo yêu cầu.

- Chủ trì tổ chức các chương trình truyền thông, sự kiện nội bộ của công ty.

3. Báo cáo và các công việc khác:

- Gửi báo cáo cho cấp quản lý đúng thời hạn, đủ số lượng và chính xác về số liệu, hiệu quả của kênh.

- Gửi kế hoạch timeline chương trình nội dung theo tuần, theo tháng hoặ theo các chương trình theo chuỗi sự kiện của công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan

- Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu

- Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop, Canva hoặc phần mềm tương tự.

- Khả năng sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để hỗ trợ công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Sáng tạo, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng đào tạo / giáo dục.

Tại Công ty TNHH Nhịp Cầu Đức CTC Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH theo quy định.

- Đầy đủ chế độ phép năm.

- Chế độ thưởng Lễ, Tết, phúc lợi theo quy định công ty.

- Du lịch hàng năm, các chương trình teambuilding hoặc đào tạo nội bộ theo quy định của công ty.

- Chính sách học tiếng Đức miễn phí dành cho con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhịp Cầu Đức CTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.