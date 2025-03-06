Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á - Euro Asia Trade làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á - Euro Asia Trade
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á - Euro Asia Trade

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á - Euro Asia Trade

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Nội dung công việc:
1. Sáng tạo nội dung
• Sáng tạo nội dung truyền cảm hứng, triển khai phát triển câu chuyện thương hiệu đúng định hướng, nội dung mang tính viral thu hút khách hàng mục tiêu
• Lên kịch bản cho các video, TVC quảng cáo sản phẩm, video viral… đảm bảo nội dung mang tính viral thu hút khách hàng mục tiêu, và phù hợp định hướng thương hiệu.
• Đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ thực hiện đúng với timeline sản phẩm
2. Lên kế hoạch & tổ chức sản xuất nội dung
• Đóng góp xây dựng kế hoạch nội dung, sản xuất nội dung cho các kênh truyền thông của công ty theo tháng, quý, năm.
• Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của nội dung đăng tải trên các kênh, tối ưu hiệu quả liên tục
• Giám sát quá trình quay, hậu kỳ, chỉnh sửa và hoàn thiện video đúng với ý tưởng, mục tiêu
3. Phát triển nội dung video trên các kênh social
• Lên kế hoạch phát triển nội dung cho các kênh truyền thông, đảm bảo hiệu quả của việc quảng bá thương hiệu;
• Sáng tạo nội dung, xây dựng, quản trị và vận hành các kênh video: Tiktok, Facebook reel, Youtube...
• Quản lý kho nội dung sản phẩm, thực hiện khai thác (dựng video, chỉnh sửa, hiệu ứng...) và viết bài phù hợp với các nền tảng như Tiktok, Facebook, Youtube...
• Tham gia lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo, phối hợp với bộ phận Digital Marketing để theo dõi tối ưu hiệu quả chiến dịch;
• Am hiểu về nguyên tắc hoạt động và thuật toán của từng nền tảng mạng xã hội;
• Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của các kênh, tối ưu hiệu quả liên tục.
4. Nghiên cứu phân tích thị trường
• Tìm hiểu, nghiên cứu insight khách hàng để hiểu nhu cầu và thói quen của đối tượng mục tiêu.
• Phân tích thị trường, sản phẩm, và đối thủ cạnh tranh.
• Nắm bắt các xu hướng mới trên TikTok, Facebook và các nền tảng khác, đề xuất ý tưởng sáng tạo.
5. Báo cáo, giám sát kết quả công việc
• Chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá hiệu quả của các kênh truyền thông và làm báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) từ đó có đề xuất cải thiện phù hợp.
6. Tham gia thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
- Biết sử dụng ít nhất một phần mềm AI như: Make, bee, chat GPT, Gemini…
- Có kiến thức về viết kịch bản cho TVC quản cáo, short video hoặc kinh nghiệm xây dựng, phát triển kênh Tiktok, Facebook, Youtube (là một lợi thế)
- Ưu tiên có hiểu biết về các công cụ Marketing online (SEO, SEM, Social media, Forum seeding, Analytics, ... ), offline (TVC, báo chí,..)
- Ưu tiên các ứng viên có tính sáng tạo, thẩm mĩ tốt, ham học hỏi, không ngại cái mới
- Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành biên tập, truyền thông, báo chí, MKT, hoặc các ngành nghề liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á - Euro Asia Trade Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 15tr + Thưởng
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Hỗ trợ chi phí cơm trưa 40k/ngày
- BHXH, BHYT, tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty, thưởng Lễ/Tết...
- Cơ hội xét tăng lương nếu làm tốt
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 9h00 đến 17h30)
* Địa điểm làm việc: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á - Euro Asia Trade

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà Oriental Tower số 324 Tây Sơn, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

