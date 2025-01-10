Tuyển Customer Success Techcombank làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Customer Success Techcombank làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Techcombank
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Techcombank

Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Techcombank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Thỏa thuận

Job Purpose:
- Người đảm nhận vị trí xây dựng, phát triển và quản lý với KH. Chịu trách nhiệm tư vấn và bán hàng, chăm sóc/theo dõi sau bán hàng, quản trị rủi ro, theo dõi thu hồi nợ,... cho các KH được phân công từng thời kì nhằm (SME/MSME) đạt được mục tiêu kế hoạch được giao.
Key Accountabilities:
1.Am hiểu Khách hàng
- Thu thập/ tìm hiểu những nhận định, nguồn khách hàng tiềm năng (leads) nhằm hiểu rõ đặc điểm, nhu cầu, thị trường, sản phẩm ngân hàng cạnh tranh… của phân khúc khách hàng MSME, SME /nhóm KH trọng tâm được giao.
- Thu thập, phân tích thông tin về khách hàng hiện hữu, tình hình hoạt động/phương thức/phương án kinh doanh, báo cáo tài chính,... nhằm am hiểu khách hàng, nhu cầu và có khả năng tư vấn phương án kinh doanh cho khách hàng.
2. Sản phẩm và Giá:
- Am hiểu các sản phẩm, giải pháp và chính sách giá cho Khách hàng được giao (SME/MSME)
- Xác định chính sách giá, các sản phẩm phù hợp để tư vấn cho KH được giao (SME/MSME)
- Đề xuất, tham gia xây dựng sản phẩm, giải pháp, chính sách giá cho KH với các bộ phận Hội sở.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

