Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập từ 10 - 15 triệu Tham gia BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định Pháp luật Thời giờ làm việc từ Thứ 3 đến chủ nhật, 9h00 - 18h00, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng

Gọi điện chăm sóc và giới thiệu sản phẩm

Tư vấn khách hàng

Chốt Deal

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên yêu thích sales và lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế về direct sales và telesales

Giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.