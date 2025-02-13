Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thu nhập từ 10
- 15 triệu Tham gia BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định Pháp luật Thời giờ làm việc từ Thứ 3 đến chủ nhật, 9h00
- 18h00, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng
Gọi điện chăm sóc và giới thiệu sản phẩm
Tư vấn khách hàng
Chốt Deal
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên yêu thích sales và lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế về direct sales và telesales
Giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế về direct sales và telesales
Giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HWA YOUNG BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI