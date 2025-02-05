Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Year End Party, Company trip... Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty Có kho/ vận chuyển riêng biệt. Admin/ leader support, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Với sự hợp tác mở 02 nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng, kho chứa hàng rộng hàng nghìn m2, Phúc Thịnh chuyên SẢN XUẤT – NHẬP KHẨU – VÀ PHÂN PHỐI độc quyền các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng: đa dạng, dễ bán, phủ sóng toàn quốc, marketing đa kênh:

Chăm sóc Nhà phân phối/ Đại lý ĐÃ CÓ SẴN tại hệ thống các tỉnh phía Bắc (theo từng khu vực được phân công).

Phát triển NPP/ ĐL ở 1 số tỉnh phía Bắc theo từng khu vực được phân công.

Xử lý các vấn đề phát sinh của kênh bán hàng, có TP, admin hỗ trợ

Làm việc tại văn phòng XaLa - Hà Nội (giờ hành chính), đi công tác tỉnh theo kế hoạch tự lên phù hợp với khu vực quản lý được BLĐ duyệt.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tố chất kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng FMCG.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng.

Không ngại di chuyển

Đi công tác bằng xe Công ty - nếu biết lái xe hoặc đi xe ngoài.

Công tác phí đầy đủ

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 17 triệu VND - 22 triệu VND

Lương cứng: 11 - 13 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

